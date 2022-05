Jikka : un village japonais pour personnes âgées, perdu dans la foret et tout droit sorti d’un film Ghibli

Lorsque vous vieillissez ou que vos proches se rapprochent du grand âge de la Sagesse, se pose parfois la question de leurs dernières années de vie. En France, lorsqu’une personne âgée ne peut plus rester seule chez elle, l’entrée en maison de retraite est parfois inévitable. Il existe bien des alternatives telles que les aides à domicile, l’hébergement familial, et depuis, peu, les studios de jardin destinés aux aînés. Mais parfois, aucune de ces alternatives n’est envisageable. Vient alors la recherche d’une maison de retraite, de préférence dans un cadre verdoyant, et avec tous les services imaginables pour que la vie du proche soit la plus douce possible…. Au Japon, les anciens semblent hébergés dans un endroit magique que l’on pourrait croire sorti du film d’animation La Colline au Coquelicot, des studios Ghibli et des maîtres en la matière, Gorō et Hayao Miyazaki. Découverte !

Une maison de retraite extraordinaire !

A deux pas du mont Fuji, dans la région de Shizuoka au Japon, se trouve une maison de retraite qui semble presqu’irréelle ! Imaginée par l’architecte Issei Suma, c’est un havre de paix niché au cœur des montagnes qui s’offre aux résidents, âgés ou handicapés. Dans cet endroit merveilleux, imaginé au départ par Nouko Suma et Sachiko, deux femmes d’une soixantaine d’années, le projet voit le jour sous le nom de JIKKA avec l’aide du fils de Nouko, qui n’est autre que l’architecte de ce projet un peu fou ! Les deux femmes travaillaient déjà ensemble à la ville de Tokyo où elles préparaient et livraient des repas aux personnes âgées. En constatant qu’ils vivaient pour la plupart dans de petits appartements isolés, elles ont eu pour projet de leur rendre la vie plus belle … C’est ainsi que JIKKA, littéralement « La Maison des Parents », est née dans leur esprit !

Pourquoi ce projet ?

Bien sûr, les deux femmes souhaitaient offrir une vie plus belle aux ainés, mais également libérer les proches du poids que peut représenter l’aide à une personne âgée au quotidien. Elles ont donc fait appel à la communauté pour créer un espace avec un restaurant, un potager partagé, et une piscine accessible aux fauteuils roulants, car en spirale… Le but étant que les résidents aient leurs propres logements mais qu’ils puissent être soignés et accompagnés sur place. Les deux femmes, désormais retraitées, continuent leur vie dans cet endroit merveilleux où elles prennent le temps de préparer des douceurs aux résidents, ou les plats du restaurant. Si vous passez par là lors de votre prochain voyage, le restaurant de la résidence est ouvert au public le midi et pour le thé. Cela donnerait presqu’envie de s’expatrier au Japon pour finir ses jours tant l’endroit semble paisible et magnifique !

Le Japon, pays des centenaires

Sans que l’on ne sache très bien pourquoi, le Japon est l’un des pays qui compte le plus de centenaires au monde… Même si la doyenne de l’humanité est désormais française (Lucile Randon a 118 ans) depuis le décès en avril dernier de la japonaise Kane Tanaka, il y a plus de 70 000 centenaires au Pays du Soleil Levant ! Il existe même une île au Japon baptisée justement l’île aux Centenaires, qui compte 1,5 million d’habitants, dont l’espérance de vie y est de 83.9 ans soit la plus élevée de la planète ! Et le nombre de centenaires y est trois fois plus élevé qu’ailleurs… Mais on ne sait toujours pas pourquoi !