Tiny House : REDUKT dévoile une maison sur roues d’entrée de gamme, la PURA

Connaissez vous le fabricant de petites maisons REDUKT ? Ils ont pour concept une vie minimaliste, simple et moderne dans un petit espace de vie qui permet un style de vie minimaliste et simple. Avec eux, le strict nécessaire doit être la vie, la détente et… le travail ! Ils fabriquent trois types de maisons avec des formes, des dispositions et des fonctionnalités différentes. A chaque modèle sa fonction ! Nous vous proposons de découvrir le modèle PURA, “une maison qui allie la simplicité de la vie et la sophistication d’un repos modeste”… Cette petite maison toute simple, c’est comme une invitation à se reconnecter à la nature… Présentation.

PURA de REDUKT, la tiny-house qui nous ramène à l’essentiel

Cette tiny-house réalise le souhait de la plupart de ceux qui souhaitent posséder leur petite maison. Se reconnecter avec la nature environnante, pouvoir se déplacer en toute liberté, au gré de ses envies… Et c’est exactement ce que propose la PURA. REDUKT est une entreprise polonaise spécialisée dans les habitants mobiles durables et personnalisables selon les besoins de leurs clients; les maisons de l’enseigne sont particulièrement recherchées par les amoureux de la nature qui veulent, malgré tout un certain confort.

PURA, les détails de la petite maison…

Le nouveau modèle de la marque polonaise offre une petite surface de 6.6 mètres de long sur 2.55 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais cela ne l’empêche absolument pas d’être prévue pour accueillir quatre personnes. La grande porte vitrée laisse entrer la lumière, tout comme la fenêtre, et permet de s’imaginer à l’extérieur tout en restant à l’intérieur. La petite maison dispose d’une salon confortable doté d’un canapé en L qui se transforme en lit pour deux personnes. La cuisine dispose d’un évier, d’un réfrigérateur et de nombreux rangements. La salle de bains, juste à côté de la cuisine, dispose d’une douche et de toilettes. Un joli poêle à bois est livré avec la tiny house, pour assurer la chaleur d’un nid douillet en hiver. Dans cette petite tiny-house, on peut aussi y travailler puisqu’un petit bureau est des étagères ont été aménager tout au bout de la maison. Enfin, à l’étage en mezzanine, on trouve la chambre principale, elle aussi pour deux personnes. La petite maison PURA est vendue entre 41 500€ (45 000$) et 51 650€ (56 000$).

Quelques caractéristiques techniques

Remorque homologuée UE jusqu’à 3 500 kg

Bois de construction certifié : épicéa C24 et KVH

Isolation : murs – fibre de bois ou laine de mouton ; plancher et toit – panneaux PIR

Élévation : lambris d’épicéa ou de pin

Intérieur : contreplaqué

Meubles : contreplaqué

Plancher : contreplaqué ou panneaux

Fenêtres : système aluminium, double vitrage, ouvrant vers l’extérieur

Il est possible de rendre la PURA hors réseau en ajoutant ces options disponibles :

Réservoir d’eau interne jusqu’à 100l avec une pompe;

Installation solaire avec batterie et onduleur intégrés;

Installation au propane (eau chaude, cuisson, chauffage);

Poêle à bois avec installation de cheminée; isolation supplémentaire des murs.

Redukt étant un fabricant polonais, la livraison semble possible en France. Pour tous renseignements, rendez-vous sur la page contact du site. Elle est quand même craquante cette petite tiny-house et accessible financièrement ! Nous la verrions bien dans notre jardin, pas vous ?