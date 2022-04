Nicole’s : une grande Tiny House pour 4 personnes (avec plans) fabriquée par MitchCraft

Dans le petit monde des tiny-houses, il y a des centaines de modèles différents, c’est un peu l’âme d’une tiny-house qui se veut une petite maison personnalisable… Certains choisissent le minimalisme quand d’autres préfèrent le luxe. Autosuffisante ou raccordée au réseau, peu importe le choix des habitants, elles restent des petites maisons que l’on peut déplacer et agrémenter de mille et une façons. Aujourd’hui nous partons à la découverte de la tiny-house de la Nicole’s House, un modèle à col de cygne dans des coloris bleu et marron du plus bel effet… Conçue par le constructeur américain Mitchcraft, elle est absolument magnifique et devrait conquérir de nombreux futurs acheteurs !

La tiny-house de Nicole vue de l’extérieur !

Nicole’s by Mitchcraft est une petite maison qui se veut parfaite pour un couple et deux enfants. A l’extérieur c’est un feu d’artifice de bleu et de bois qui vous attend… Un joli bleu turquoise recouvre les trois quarts de la surface et au-dessus de l’entrée, les lames de bardage ont été positionnées en diagonale de manière à former des triangles. Le rendu est quasiment artistique avec les lames vernies de couleurs de bois différents. Six fenêtres viennent se loger sur la façade principale. Avant même d’y entrer, c’est un sentiment de sérénité qui se dégage de cet extérieur.

Visite de l’intérieur de la Nicole’s House

A l’intérieur de la Nicole’s House, on trouve une cuisine, un salon, une chambre et une salle de bain sur une hauteur de 32 pieds (environ 10 mètres). Des fenêtres soit horizontales, soit verticales, laissent entrer la lumière partout dans la maison. En passant la porte d’entrée, vous retrouvez un escalier à gauche pour accéder à l’étage, et devant vous, le salon et la cuisine. Dans le salon dispose d’un canapé avec un espace de rangement, et au-dessus du salon, on découvre une échelle en bois convertible qui mène au grenier de stockage.

La décoration est assez minimaliste et aspire au calme et à la sérénité. Dans la cuisine, on trouve un réfrigérateur, une cuisinière à gaz, une cheminée, un four micro-ondes, un évier, un comptoir et un espace de rangement pour les courses. La tiny-house est équipée d’un climatiseur uniquement destiné à rafraîchir l’intérieur quand les chaleurs sont insupportables. La visite se poursuit par la salle de bain qui se compose d’une douche d’angle, de toilettes sèches, d’un lavabo disposé dans un meuble de rangement.

Un petit tour à l’étage pour finir ?

Le rez-de-chaussée est destiné à l’espace de vie et l’étage à l’espace nuit. On y trouve donc une chambre suffisamment spacieuse pour accueillir un lit pour deux personnes, et de nombreux rangements… Derrière le lit se cache une petite bibliothèque pour vos lectures de soirée. Que ce soit l’intérieur ou l’extérieur, tout dans cette maison a été arrangé avec goût. A l’évidence cette ravissante tiny-house qui affiche un prix de 135 670 $ soit 125 482€ ne doit pas être disponible en France. Mais Mitchcraft vous livre les plans détaillés si vous vous sentez l’âme d’un autoconstructeur, ou si vous faites appel à un fabricant français pour reproduire ce superbe modèle de tiny-house !