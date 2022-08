Une incroyable maison container de 120m² (avec terrasse) composée de trois modules de marchandises

Si vous avez prévu un petit séjour aux Etats-Unis et plus précisément dans l’Oklahoma, vous pourriez bien craquer pour cette superbe maison container située à Claremore, une ville au bord d’un lac, qui offre un paysage époustouflant. Baptisée The Container Cove, elle offre une surface habitable de 116 m² et se compose de trois containers de 45 pieds chacun. L’extérieur laisse apparaître les traces de son ancienne vie de transports sur les océans, avec sa façade grise. Deux containers ont été posés au sol, et le troisième se trouve à l’étage, posé sur l’un des côtés, ce qui laisse un bel espace pour une superbe terrasse en hauteur sur le devant de la maison. Présentation !

Un petit tour à l’intérieur ?

Lorsque l’on entre, la maison container se transforme en un petit nid douillet qui offre tout le confort à ses locataires. La décoration a été imaginée avec une large prédominance de la couleur blanche, pour agrandir l’espace; espace également élargi par les nombreuses fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle. La maison container dispose d’un grand salon / salle à manger, d’une cuisine hyper équipée, de trois chambres, de deux salles de bains et d’une superbe terrasse à l’étage accessible par les chambres, pour un petit déjeuner en tête à tête avec la nature environnante. The Container Cove se trouve à Claremore (Oklahoma) aux Etats-Unis, et vous pouvez la louer sur Airbnb pour 284€ la nuit (tous frais compris) en septembre.

Un peu d’histoire…

Le container est un matériau professionnel, une énorme boîte métallique, qui sert aux transports de marchandises. Ces blocs, posés sur des « porte-containers », parcourent ainsi les océans et mers du monde. Le container est essentiel aux transports maritimes, car sans lui, de nombreux échanges commerciaux seraient impossibles. En 2012, 600 millions de containers transitaient dans nos océans avec une moyenne de 20 containers chaque seconde. Les échanges avec l’Asie se multipliant, la croissance de ces caisses de métal est exponentielle.

Pourquoi a-t-on inventé les containers ?

Malcolm Mc Lean, patron d’une sociétéde transports routiers, voyait son entreprise péricliter à cause des embouteillages. Il décide alors de supprimer les roues et les cabines de ses camions pour les entreposer sur un bateau. Le 26 avril 1956, il part de New York avec 58 containers chargés, en direction de Houston. Il divise en un seul trajet son coût de transport par 37 ! Pendant la guerre du Vietnam, les militaires font appel à l’entrepreneur pour approvisionner les troupes, leur permettant de se ravitailler. Le transport par container ne cesse depuis cette date de progresser.

Un peu plus tard, ces containers deviennent encombrants et la Chine transforme les porte-containers en bateau de croisière; les containers inutilisés deviennent alors des maisons. Depuis quelques années, ce type d’habitation est très prisé de ceux qui souhaitent un matériau de construction accessible, facile à installer. De plus, ces maisons sont souvent autosuffisantes en eau et en électricité. Certes, nous savons aujourd’hui comment recycler les containers, mais ils offrent aussi une alternative à la construction traditionnelle. The Container Cove est le parfait exemple d’une maison container réussie !