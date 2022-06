Maison Container : cette maison (auto)construite en pierre et en container est littéralement une œuvre d’art

Lors de leur apparition, les maisons containers se destinaient plutôt à être une alternative aux maisons traditionnelles pour ceux qui n’avaient pas les moyens de construire une maison en dur. Mais depuis quelques années, elles sont aussi devenues le terrain de jeu préféré de nombreux artistes et constructeurs. Dans le Missouri à Saint Charles, cette maison fabriquée avec des containers est unique au monde. Non seulement elle est immense, mais les propriétaires en ont fait une véritable œuvre d’art. Meublée dans un style résolument contemporain et moderne, cette maison atypique se compose de 8 containers d’expédition pour la structure principale. Les propriétaires ont choisi de faire un rappel à l’histoire de l’Amérique et c’est absolument magnifique. Découverte !

Une maison unique au monde !

Dans cette maison, tout a été pensé par Zach Smithey et son épouse, propriétaires de cette incroyable maison. Mais ils ont aussi choisi de miser sur la récupération et le recyclage avec, par exemple, des luminaires anciens récupérer au fil du temps. La texture même de la maison est extraordinaire: jeux de couleurs, de motifs, c’est assez disparate, mais finalement cela créé une harmonie originale et parfaitement coordonnée.

La seule pièce de la maison qui semble un peu plus simpliste que les autres est la cuisine; pour le reste, c’est une profusion de couleurs et de matières qui s’affichent. Les pièces en bois qui se trouvent dans cette maison ont, pour la plupart été récupérées. Les propriétaires ont choisi des couleurs comme le vert pâle ou le blanc cassé, deux coloris qui se marient parfaitement avec les bois anciens.

“Nous avons choisi une maison en conteneur parce qu’elle nous permettait d’en avoir le plus possible pour notre argent (…) Cela nous a permis d’utiliser des matériaux recyclés, ce qui était important pour nous. Son coût, et le fait que nous ayons fait une grande partie des travaux nous-mêmes, nous a permis de vivre sans hypothèque, ce qui était également important pour nous. (…) La seule façon d’apprendre à rénover, c’est de rénover (…) Nous avons fait la plupart des travaux nous-mêmes, sauf l’électricité, la plomberie et le chauffage, la ventilation et la climatisation. Comme nous le faisions nous-mêmes, nous changions constamment de tâches et utilisions/développions de nouvelles compétences. C’était épuisant et cela a duré 12 heures par jour, sept jours par semaine, pendant un an et 14 jours.” Zach and Brie Smithey

Des objets vraiment originaux

Impossible de savoir combien d’œuvres d’art habitent cette maison, les murs sont tous ou presque recouverts d’immenses tableaux en couleurs ou en noir et blanc, qui contrastent avec les coloris des murs. Le lit par exemple est absolument unique, et même le chien de la famille semble l’adorer. Ce lit semble avoir été construit en palettes, recouvert d’un vert pâle, avec vue directe sur les grandes fenêtres de la chambre. Il se compose d’une tête de lit imposante, et semble comme en apesanteur dans la pièce.

D’ailleurs, vous remarquerez que la tête de lit sert aussi de dossier pour éviter de se tordre le cou en regardant une série ! La salle de bains est également unique en son genre avec ses deux vasques minimalistes, ses grands miroirs et son comptoir en bois poli… Dans cette pièce, les propriétaires de la maison container ont choisi le côté industriel avec de grandes chaînes qui semblent tenir le comptoir en suspension !

“Nous avons rénové des maisons construites en 1880, 1904 et dans les années 1970. Avec chaque maison, nous nous rapprochions de notre but, mais sans jamais l’atteindre tout à fait (…) Nous avons réalisé que pour faire quelque chose de différent, nous devions partir de zéro – pour obtenir ce que nous voulions vraiment, nous ne pouvions pas suivre le modèle de quelqu’un d’autre. ” Zach and Brie Smithey

Un extérieur tout aussi magnifique !

Cette maison container dispose d’une immense porte battante sur l’arrière qui donne sur un immense jardin, dans lequel les propriétaires proposent des fêtes géantes. Il y a quelques années, les heureux propriétaires des lieux avaient organisé une journée portes ouvertes pour faire découvrir la maison de leurs rêves. Plus de 2000 personnes se sont déplacées pour voir cette véritable œuvre d’art, et à bien y réfléchir, on comprend très bien pourquoi ! Une maison container n’est donc pas forcément minuscule, la preuve avec cette majestueuse demeure !