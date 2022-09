Wave Tiny House, une petite mais luxueuse maison sur roues à 185 000 €

Aux Etats-Unis, depuis plusieurs décennies, les tiny-houses connaissent un véritable succès. Popularisées par nécessité après l’ouragan Katrina qui avait jeté à la rue des millions d’américains, elles ont d’abord été des cabanes de bois construites rapidement pour abriter ceux qui n’avaient plus de toit. Au fil des années, elles se sont modernisées, ont intéressé de nombreux constructeurs et de nombreux propriétaires qui souhaitaient une vie plus simple, loin de la ville. En Floride, nous avons découvert la Wave Tiny House, une adorable petite maison où le bleu domine avec de jolis dégradés. Un bout de paradis côtier pensé pour passer un été tranquille au bord de l’océan. Découverte !

C’est une maison bleue…

Elle n’est pas adossée à la colline, mais posée sur une grande remorque qui permet de la déplacer où le vent emporte ses habitants. Lorsque l’on regarde cette tiny house conçue par Movable Roots, on ne peut que voir ce bleu partout, formant des vagues sur les façades… Elle donne envie d’y pénétrer et dégage une ambiance décontractée. Et ce n’est pas parce qu’elle est petite qu’elle n’est pas aussi luxueuse et confortable qu’une maison traditionnelle ! En même temps, l’entreprise Movable Roots est spécialisée depuis 20 ans dans le domaine de la construction résidentielle et de la rénovation, avec pour objectif de créer les plus belles tiny houses du marché et de répondre aux désirs de leurs clients. Pari réussi pour la Wave Tiny House on dirait !

Movable Roots, concepteur de tiny houses personnalisées

L’entreprise basée en Arizona met un point d’honneur à réaliser les rêves de ses clients. Elles sont donc conçues de A à Z avec l’acheteur, des plans jusqu’à la livraison. Une tiny house conçue par Movable Roots coûte au minimum 100 000 dollars (environ 100000€) pour 7.3 mètres de long. La Wave est une tiny house commandée par une famille ayant quitté le Minnesota pour la Floride. Cette famille avait voulait être près de l’océan et désirait une maison qui se fondait dans le paysage. Pour cela, les clients ont exigé que le bleu soit présent partout et surtout sur les façades extérieures. La maison présente donc une vague personnalisée posée sur du métal à l’extérieur, lui-même associé à un bardage en bardeaux de cèdre sur le thème de la côte. Et elle dispose en plus d’un auvent rétractable pour y ranger les deux kayaks des propriétaires, adeptes des sports nautiques.

Un petit tour à l’intérieur ?

Comme nous pouvions l’imaginer, l’intérieur est tout aussi beau que l’extérieur, et intelligemment pensé. La Wave se dote de grandes fenêtres et de puits de lumière pour profiter au maximum de la luminosité et de la chaleur extérieures. Elle dispose d’un grand loft accessible par un escalier flottant, d’une grande cuisine conçue autour d’un immense réfrigérateur et d’une spacieuse salle de bains avec douche, carrelage personnalisé, sèche-linge et lave-linge empilés, ainsi qu’un lavabo sur le thème de l’océan. La chambre, quant à elle, dispose d’un lit queen size, d’une grande armoire personnalisée et de nombreux placards. On y trouve aussi une armoire originale, fermée par une porte vitrée éclairée. Les propriétaires ont dû débourser environ 185 000 dollars pour cette tiny house, soit le prix d’un petit appartement ou d’une petite maison, mais ils possèdent une maison entièrement personnalisée, et franchement superbe non ?