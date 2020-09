La nouvelle protection d’écran d’InvisibleShield est capable de neutraliser la Covid-19

Alors que le monde a maintenant plus que jamais besoin d’innovation pour lutter contre les micro-organismes susceptibles de provoquer de nouvelles épidémies, les entreprises technologiques dévoilent tour à tour des solutions qui visent à neutraliser les virus et les bactéries.

C’est notamment le cas d’InvisibleShield qui vient d’annoncer une protection d’écran antimicrobienne capable de tuer le Covid-19. Conçu pour être utilisé sur un smartphone, le nouveau produit intègre une technologie antimicrobienne développée par Kastus, un partenaire stratégique de l’entreprise américaine basée dans l’Utah.

Une protection d’écran permettant de se débarrasser de 99,99 % des bactéries et virus communs

D’après InvisibleShield, la technologie développée et brevetée par Kastus assure une protection efficace contre le coronavirus. La société affirme également que son partenaire a confié le test d’efficacité à un laboratoire indépendant. À l’issu de cette étape, il a été prouvé que la solution pouvait tuer 99,99 % des bactéries et virus communs.

Alors que selon des études, le Covid-19 peut vivre plusieurs jours sur une surface inerte, nous pouvons nous attendre à ce que les protections d’écran qu’InvisibleShield lancera à partir de maintenant soient en mesure de neutraliser ce virus. Rappelons que le coronavirus a déjà entraîné la mort de plus de 900 000 personnes depuis le début de la pandémie. Autant dire qu’il s’agit d’un micro-organisme auquel il faut à tout prix éviter de s’exposer.

Une technologie pour améliorer le bien-être numérique

En lançant cette nouvelle protection d’écran antimicrobienne qui est adaptée à la fois aux terminaux anciens et aux smartphones de 2020, InvisibleShield et Kastus visent également l’amélioration de notre bien-être numérique. « Chez InvisibleShield, nous avons à cœur de fournir les meilleures protections d’écran de l’industrie pour appareils mobiles tout en garantissant le bien-être de nos clients », a déclaré Gavin Slevin, directeur général de ZAGG International, la maison-mère d’InvisibleShield.

« Nous n’avons jamais autant eu besoin de protection contre les bactéries et les virus connus pour s’accumuler sur ces écrans. À travers notre partenariat avec Kastus, nos produits antimicrobiens ne fournissent pas seulement ce qu’il y a de mieux en bien-être numérique, mais qu’ils protègent également nos clients contre le coronavirus responsable du COVID-19 », a-t-il ajouté.

Grâce au partenariat entre les deux sociétés, InvisibleShield intégrera la technologie de Kastus à ses verres de protection d’écran au moment de leur fabrication. La technologie a été conçue pour offrir une protection optimale contre les virus et les bactéries tout au long de l’existence du verre de protection. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de se soucier d’une perte d’efficacité dans le temps.

