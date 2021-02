Et si la température déterminait le sexe d’un bébé chez l’être humain ?

Chez nous, les humains, le sexe est déterminé par la présence de chromosomes sexuels X et Y. Mais chez les poissons et les reptiles, il dépend largement de la température des œufs avant l’éclosion. Que se passerait-il si le sexe humain était influencé de la même façon ?

À la seconde moitié des années 60, la zoologiste française Madeline Charnier de l’Université de Dakar (Sénégal) a découvert pour la première fois qu’il était possible de contrôler le sexe des lézards arc-en-ciel Agama en fonction de la température. Elle s’est rendu compte que les bébés issus d’œufs incubés à des températures plus élevées se sont révélé des mâles, tandis que ceux à une température plus basse étaient des femelles.

Un phénomène qui intrigue les scientifiques

Depuis cette découverte, d’autres scientifiques se sont penchés sur le sujet et ont inventé des techniques permettant de déterminer le sexe d’un nouveau-né à partir de la température (du moins chez les animaux). Comme le raconte Live Science, une observation similaire a été faite sur la tortue hawaïenne. Les œufs incubés dans un environnement chaud se sont révélés des femelles, tandis que ceux conservés à des températures plus basses ont donné naissance à des bébés mâles.

Que se passerait-il en cas de fluctuation de la température ?

Toutefois, selon une étude parue l’année dernière dans la revue Bionatura, lorsque les œufs ont été incubés dans un environnement à température variable, cela a engendré un mélange de nouveau-nés mâles et femelles. D’après Karla Moeller, biologiste de l’Université d’État de l’Arizona, la température impacte la détermination du sexe chez les tortues, chez de nombreux vertébrés aquatiques, chez les crocodiles et certains reptiles. En effet, au cours de la phase de développement embryonnaire la chaleur influence la production d’hormones sexuelles. Ces dernières ont un impact sur la sexualité des bébés.

Une enzyme capable de changer la donne

Selon Moeller, cela est dû à la présence d’une enzyme baptisée aromatase. Celle-ci est capable de transformer les hormones sexuelles masculines en hormones sexuelles féminines, en fonction de la température. Mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg.

De nombreuses questions demeurent sans réponse sur la façon dont la chaleur influence la sexualité d’un animal. Selon Jennifer Graves, généticienne de l’Université De La Trobe (Australie), cette considération est surtout vraie pour les reptiles dont l’incubation des œufs dépend fortement des conditions climatiques en raison d’un manque de soins parentaux.

Quels sont les effets de la température sur l’homme ?

Vous vous demandez certainement si cette réalité concerne aussi les humains. Malheureusement, il s’avère que la température influence uniquement la détermination sexuelle chez les ovipares. D’ailleurs, vu que notre corps maintient constamment une température de 37 °C, un tel phénomène est peu susceptible de nous arriver.