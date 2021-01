Vieux de 100 millions d’années, cet anus de dinosaure parfaitement conservé est une mine d’informations

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas au sujet des animaux préhistoriques. Par exemple, on ignore à quoi ressemblait l’anus des dinosaures. Mais grâce à un groupe de chercheurs dirigé par Jakob Vinther, paléontologue et maître de conférences à l’Université de Bristol, au Royaume-Uni, une nouvelle étape vient d’être franchie dans l’étude de ces reptiles qui avaient vécu sur notre planète pendant le Crétacé, une période qui a pris fin il y a 65 millions d’années.

Alors que Vinther et ses collègues travaillaient sur la détermination de la couleur de la peau d’un dinosaure fossilisé retrouvé en Chine, ils se sont rendu compte que celui-ci avait un cloaque quasi intact. En fait, chez les reptiles et les oiseaux, le cloaque sert non seulement pour uriner, mais aussi pour déféquer et s’accoupler.

Un organe génital bien conservé

Le fossile en question est celui d’un Psittacosaurus, un dinosaure à queue hérissée dont la taille est plus ou moins comparable à celle d’un labrador. Vu que le reste montre aussi la présence de cornes, les paléontologues n’ont pas eu du mal à déterminer la race. Pour eux, il s’agit d’un parent de Triceratops, une famille de dinosaures herbivores qui a vécu à la fin du Maastrichtien.

Après avoir découvert l’état dans lequel le cloaque avait été conservé, Jakob Vinther a sollicité la contribution de Diane Kelly, une spécialiste des organes de reproduction de vertébrés auprès de l’Université du Massachusetts à Amherst. Il a aussi fait équipe avec le paléoartiste Robert Nicholls. Malheureusement, vu qu’aucun tissu mou reproducteur n’a été trouvé sur le fossile, les scientifiques ne savent pas s’il s’agit d’un dinosaure mâle ou femelle.

Dinosauruksen ensimmäinen säilynyt peräaukko löi tutkijat ällikällä: "Se on hyvin ainutlaatuinen"https://t.co/p8cTihaZt1 pic.twitter.com/RbmqhDI8gJ — MTV Uutiset (@MTVUutiset) January 22, 2021

Une découverte majeure

Quoi qu’il en soit, la découverte de cet anus reste un évènement majeur étant donné que c’est la première fois que des scientifiques découvrent un tel organe appartenant à un dinosaure. On sait ainsi désormais que les dinosaures avaient un cloaque différent de celui de n’importe quel animal de notre ère.

D’après Vinther, il s’agit de quelque chose de « très unique » de par sa forme. « Cette chose a une structure en forme de V avec une paire de belles lèvres évasées », a-t-il expliqué, cité par Allthatsinteresting.com. En outre, alors que les scientifiques ont toujours pensé que les dinosaures s’accouplaient comme les oiseaux en pressant leurs ouvertures cloacales ensemble, grâce à cette découverte, il s’avère que l’accouplement se faisait par pénétration.