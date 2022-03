Charente : une première Tiny House destinée aux élèves en formation en zone rurale

Lorsque l’on est étudiant, il y a parfois un problème difficile à résoudre quand on vit loin de chez soi… Les cités U débordent, les logements privés sont souvent hors de prix, il ne reste plus alors que la « débrouille » pour les étudiants… Dans certaines villes, où les prix des loyers sont inabordables, les étudiants doivent cumuler leur journée de cours, avec une journée de travail… En Charente, à Tapenat, l’association Charente Habitat Jeunes a décidé d’opter pour une alternative qui répond à un vrai besoin dans le secteur. Un étudiant ingénieur de 24 ans, vient en effet d’emménager dans une tiny-house… La première d’une série de quinze qui devraient voir le jour sous peu… Présentation.

Un appel à projet lancé !

La région Nouvelle-Aquitaine avait lancé un appel à manifestation d’intérêt pour des logements étudiants. L’association Charente Jeunes Habitat, qui oeuve depuis 20 ans pour l’insertion des 16-30 ans par le logement a eu l’ingénieuse idée de la tiny-house. Le jeune étudiant de 24 ans, bénéficie désormais d’un logement « étudiant » un peu spécial… Sa tiny-house lui offre 15 m² de surface et un vélo électrique lui a été fourni pour effectuer le trajet qui le sépare de l’entreprise où il effectue son alternance. La tiny-house a été fabriquée localement par l’entreprise «Les abris nomades » qui se trouve à Magnac-Lavalette-Villars (16).

15 autres tiny-houses sont prévues

En Charente comme ailleurs, certains jeunes refusent des emplois ou un cursus étudiant à cause du problème de logement… Cela est valable dans les villes où les logements sont trop chers, mais également dans les milieux ruraux où les logements sont trop peu nombreux. En campagne, se pose également le problème des transports, pour se rendre dans les entreprises qui embauchent. La tiny-house, qui peut être construite à proximité des entreprises et en campagne semble être la solution idéale. La première tiny-house a vu le jour grâce à un financement participatif. L’objectif étant d’en proposer une quinzaine dans les prochaines années… Une manière de proposer un logement, mais également de faire revenir la jeunesse dans certains endroits ruraux. Martine Pinville, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine explique au site 20 Minutes : « C’est une expérimentation, on va regarder si ça fonctionne. Il a fallu des dérogations en matière d’urbanisme pour pouvoir l’installer dans la commune de Taponnat, qui s’est portée volontaire ». La conseillère régionale explique aussi qu’il faudra voir si ces habitats alternatifs plaisent aux étudiants… Nous n’avons aucun doute sur le sujet !

Quel loyer pour cette tiny-house ?

Le but n’est pas d’offrir du logement gratuit aux étudiants, mais du logement accessible. Le loyer de la première tiny-house pour étudiant charentais est porté à 477 €. Mais ce prix ne tient pas compte des aides (APL) que l’étudiant pourra percevoir sur son loyer. L’idée de la région n’est pas de construire des villages de tiny-houses comme on a pu le voir ailleurs. Mais, plutôt d’offrir une solution de logement qui pourrait être déplacées en fonction des zones de formations des étudiants. Concrètement si un étudiant reste trois années dans la tiny-house à Tapenat, à la fin des trois ans, la tiny-house pourra être déplacée ailleurs pour un autre étudiant… Et c’est plutôt une excellente idée non ?