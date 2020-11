Comment connaître votre périmètre de 1 km autorisé pour l’heure quotidienne de sortie ?

Depuis le 29 Octobre 2020, nous sommes à nouveau confinés… Ce deuxième confinement est une sorte de cacophonie sans nom qui plonge de nombreux français dans le désarroi et l’incertitude. Désarroi face à la montée en puissance de l’épidémie et incertitude face à ce deuxième confinement qui se veut plus léger que le premier.

Le problème étant que dans la tête des français, assouplir un règlement veut souvent dire ne plus le respecter… La plupart des commerces restent ouverts sauf les plus petits malheureusement et les attestations de déplacements dérogatoires ont fait leur grand retour… Mais comment savoir si l’on respecte le fameux kilomètre autorisé pour prendre l’air ?

Donc pour ce deuxième confinement, la règle du « 1 km » n’a pas changée ! Nous avons le droit de sortir nous aérer le corps et l’esprit une heure chaque jour dans un rayon d’un kilomètre autour de son lieu de confinement ! A moins de compter 1000 pas d’un mètre dès le pas de sa porte et de faire demi-tour au millième, il n’y pas 36 solutions !

Le site Covidradius vous vient en aide pour ne pas enfreindre cette loi des 1 km ! Le principe est on ne peut plus simple et vous évitera une amende de 135€ si vous êtes contrôlés en dehors du périmètre autorisé.

En entrant simplement votre adresse, un joli cercle délimite votre kilomètre de liberté ! Ainsi vous savez immédiatement jusqu’à quel endroit, au mètre près, vous pouvez courir, marcher, faire du vélo… Bref ! Respirer sans se sentir coupable. Respectez les consignes sanitaires, c’est l’affaire de tous, si nous voulons que cette épidémie ne soient plus qu’un mauvais souvenir ! #TenirEnsemble !