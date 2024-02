Comment obtenir la « prime Air bois » de 1 000 € pour le chauffage ?

La région Île-de-France compte plus de 12 millions d’habitants lors du dernier recensement de la population (2017), selon le site de la préfecture de région. Parmi eux, 800.000 ménages utilisent le chauffage au bois en Île-de-France, selon un rapport de la Direction interministérielle de la transformation publique (2020). Un chiffre qui augmente chaque année, et qui comprend l’utilisateur de bois de chauffage ou de pellets de bois. Afin d’aider les franciliens, la région Île-de-France, présidée par Valérie Pécresse, a voté une nouvelle aide pour la conversion vers un chauffage au bois : la Prime Air Bois. Décryptage.

La Prime Air Bois pourquoi ?

Cette aide a été adoptée par le Conseil Régional, notamment en prévision de la loi sur l’interdiction des foyers ouverts qui entrera en vigueur en octobre 2024. Cette interdiction concernera la totalité du territoire, et, seuls les appareils dotés de dispositifs d’amélioration, pourront être installés. C’est donc pour permettre aux Franciliens de conserver le chauffage au bois, ou d’y venir, que la Prime Air Bois a été instaurée.

La Prime Air Bois, combien ?

Afin de promouvoir le remplacement des anciens systèmes de chauffage par des alternatives plus efficaces et respectueuses de l’environnement, comme les poêles à bois, le gouvernement propose une aide financière. Cette subvention, disponible pour les résidents d’Île-de-France, s’étend de 1000 à 1500 €, facilitant ainsi la transition vers des solutions de chauffage domestique plus modernes. Cette prime s’adresse donc aux habitants des départements suivants :

75 : Paris

77 : Seine-et-Marne

78 : Yvelines

91 : Essonne

92 : Hauts-de-Seine

93 : Seine-Saint-Denis

94 : Val-de-Marne

95 : Val-d’Oise

La Prime Air Bois, pour quels équipements ?

Les dispositifs admissibles à la Prime Air Bois incluent :

Chauffage et/ou production d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique,

Pompe à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire,

Chauffe-eau thermodynamique équipé d’une pompe à chaleur,

Système hybride associant les équipements ci-dessus et l’énergie électrique.

Équipement de chauffage bois performant labellisé « Flamme Verte » ou équivalent (sous conditions, et notamment le renouvellement d’un équipement bois utilisé comme chauffage principal).

Quelles sont les conditions d’éligibilité à la Prime Air Bois ?

Pour bénéficier de la Prime Air Bois, les critères suivants doivent être respectés :

Posséder un dispositif de chauffage antérieur à l’année 2002 ou une cheminée à foyer ouvert.

Résider en Île-de-France.

Remplacer la cheminée par un appareil labellisé « Flamme Verte » ou une alternative équivalente.

L’appareil doit être installé dans votre résidence principale ou dans un logement que vous possédez et louez comme résidence principale.

L’installation doit être effectuée par un professionnel qualifié qui adhère à la charte d’engagement du programme Prime Bois.

du programme Prime Bois. S’engager à démanteler l’ancienne cheminée ou le vieux poêle.

Attention, la Prime Air Bois est soumise à condition de revenus.

Comment obtenir la Prime Air Bois ?

Pour bénéficier de cette aide, cumulable avec d’autres aides gouvernementales, il vous suffit de faire votre demande sur le site mesdemarches.iledefrance.fr dans les trois mois suivant l’installation de votre nouvel appareil de chauffage. Déposez ensuite votre dossier auprès de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) pour son traitement. Habitants d’Île-de-France, connaissiez-vous l’existence de cette aide ? Et, pensez-vous en profiter ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire.