L’association “En Selle Marcelle” propose des balades en triporteur aux personnes âgées et/ou handicapées

En voiture Simone ! Vous connaissez tous cette vieille expression française qui fait référence à Simone Louise Pinet de Borde des Forest, l’une des rares femmes pilotes de rallye dans les années 30… En Indre-et-Loire, l’expression française prend une nouvelle allure et se traduit par « En Selle Marcelle », une association qui propose aux résidents des EHPAD de faire des balades à triporteurs. Il est vrai que lorsque l’on atteint un âge avancé, nos articulations ne sont pas toujours promptes à pédaler… En Selle Marcelle propose donc aux « anciens » de redécouvrir la sensation de liberté que l’on peut trouver en pratiquant le vélo. Découverte !

En Selle Marcelle c’est quoi ?

En Selle Marcelle est une association de bénévoles, soutenue par la région Centre Val de Loire, le département d’Indre-et-Loire et la ville de Tours, qui œuvre pour la mobilité des personnes âgées. L’objectif de l’association étant de proposer des modes de déplacements doux et innovants aux personnes fragiles. Cela se traduit par des balades en triporteur pour les personnes âgées, en situation de handicaps, ou fragiles et isolées.

Quels sont les objectifs de l’association ?

Les objectifs de l’association s’axent autour de trois grands principes :

Permettre aux résidents d’EHPAD, aux personnes accueillies en hôpital de jour, en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) ou en Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) de sortir de leur quotidien pour prendre un grand bol d’air à vélo.

Créer une occasion d’échanger avec les conducteurs des triporteurs, qui ne sont évidemment pas des personnels soignants.

Permettre aux utilisateurs de retrouver la liberté des balades à vélo et parfois les aider à retrouver une place dans notre société.

L’association dispose pour le moment de trois triporteurs, dont un qui est accessible pour un fauteuil roulant. Yvette, utilisatrice du triporteur confie son bonheur à France Bleu par ces mots : “Ça fait longtemps que je n’avais pas fait ça !” et Ginette, autre utilisatrice renchérit par “Dans l’Ehpad on est enfermé, on peut sortir juste dans le jardin. Mais c’est tout.” On sent que l’invention des tourangeaux séduit les premiers concernés: les personnes âgées…

Une association d’utilité publique presque…

Isabelle Couvrat est l’une des cofondatrices de l’association En Selle Marcelle, et elle est aussi animatrice en EHPAD. Elle explique que les sorties des résidents se résument souvent à monter dans un minibus pour aller d’un point à un autre. Des sorties sont bien organisées, mais elles ne sont pas assez fréquentes et tous n’y participent pas. Avec le triporteur, ils peuvent s’évader pour une heure ou une demi-journée et se laisser porter par le conducteur…

Comment ça marche ?

L’association fixe un tarif par demi-journée, payé par les établissements annuellement. En échange, l’association intervient sur différentes dates dans les établissements partenaires. Pour les EHPAD et structures d’accueil, c’est donc une animation en extérieur qui est proposée. D’ailleurs, si vous vous sentez l’âme d’un conducteur de triporteur et que vous vivez dans la région de Tours, En Selle Marcelle recherche des bénévoles ! L’occasion de profiter de belles balades à vélo et de nouer des relations avec ces personnes parfois isolées… Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site En Selle Marcelle.