Quelle est l’origine de la fête des Grands-mères ?

Elles nous ont bercé, consolé, autorisé quelques bêtises aussi, et laissent en nous, des souvenirs impérissables. Depuis 1987, les grand-mères ont aussi leur fête, comme celles des mères. L’occasion pour les petits-enfants de célébrer un être très important. Que ce soit avec un bouquet de fleurs, une boîte de chocolats, ou une simple visite imprévue, l’important est de ne pas les oublier. Mais, pourquoi fête-t-on les grands-mères ? Et, qui est à l’origine de cette fête qui se déroule désormais chaque premier dimanche de mars ? On vous explique tout.

Qui a inventé la fête des grands-mères ?

Dans certains pays du monde, il existe déjà la fête des grands-parents, comme en Allemagne, et en Espagne par exemple. La France, avec la Pologne, sont les deux seuls pays européens qui accordent un jour à chacun des grands-parents. Mars pour les grands-mères et octobre pour les grands-pères, chacun son jour, une occasion supplémentaire de leur rendre visite peut-être. La fête des grands-mères est née dans l’esprit des publicitaires du célèbre café Grand-Mère, en 1987 qui décidèrent de créer cette fête. Cette fête est assez controversée, notamment par les associations féministes, qui lui reprochent le fait de concorder avec la journée des droits des femmes le 8 mars. Peu importe que votre mamy soit ou non du genre féministe, la livraison fleur fete des grands meres lui fera toujours un immense plaisir !

Que pouvez-vous offrir à votre grand-mère le 3 mars prochain ?

Nous vous l’avons dit, la fête des grands-mères est, au départ, une fête commerciale, lancée par un grand groupe d’agro-alimentaires. Et, votre grand-mère, vous pouvez la « fêter » quand bon vous semble en lui offrant simplement votre présence. Si vous êtes géographiquement éloignés d’elle, alors un petit coup de fil, ou un magnifique bouquet livré le jour J sera le témoignage de votre attachement. Votre mamy est gourmande, offrez-lui un restaurant en tête-à-tête, son gâteau préféré, réalisé de vos propres mains ou acheté chez un artisan pâtissier. Pour les enfants, quel que soit le cadeau, il lui fera normalement toujours plaisir, et même le célèbre collier de nouilles peintes, trouvera grâce dans ses yeux.

Et, pour celles qui ne sont plus là ?

Avez-vous déjà eu l’impression de toujours connaître votre grand-mère comme « personne âgée », avec ses cheveux blancs, ses lunettes, et ses vêtements bien à elles ? Nous avons tous cette représentation, qu’elle soit réelle ou imaginaire. Les grands-mères d’hier n’ont plus le look de celles d’aujourd’hui, en jeans et baskets, mais c’est ainsi qu’elles sont souvent représentées dans les publicités ou au cinéma. Malheureusement, comme nous tous, nos grands-mères ne sont pas éternelles, et nombreux sont celles et ceux qui ne les ont plus auprès d’eux. Cela ne doit pas vous empêcher de penser à elles en ce jour particulier. Et, pourquoi pas, de concocter les plats qu’elles aimaient vous préparer. Certes, votre gâteau au chocolat ne sera jamais aussi bon que celui de votre « mémé chérie », il n’empêche que vous retomberez immédiatement en enfance, rien qu’à l’évocation de ce gâteau. Une madeleine de Proust ne s’oublie jamais et ravive les jours heureux vécus auprès de ces femmes qui ont bercé nos jeunes années.