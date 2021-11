Quelles séquelles et conséquences pour un gaucher contrarié ?

Notre cerveau se compose de deux hémisphères : le gauche et le droit. Lorsque nous naissons, un des deux hémisphères va prendre le dessus sur l’autre. Cette dominance décidera si l’on est droitier ou gaucher.

En France, le nombre de gauchers est estimé à seulement 15% de la population. Cette minorité s’explique par le fait qu’autrefois, être gaucher était très mal vu. On avait donc tendance à les corriger. Mais quelles sont les difficultés qui peuvent en découler ?

Pourquoi les gauchers ont-ils la réputation de posséder une moins belle écriture que les droitiers ?

Très souvent, nous pouvons remarquer qu’un droitier aura une écriture beaucoup plus lisible qu’un gaucher. Et il y a bien une raison à cela ! L’écriture occidentale ne serait en réalité pas adaptée aux gauchers. Ces derniers auront donc beaucoup plus de mal, à cause du sens de l’écriture de la gauche vers la droite, à écrire proprement.

Le sens d’écriture qui rend l’exercice beaucoup plus difficile pour un gaucher. En effet, contrairement au droitier, le gaucher va devoir pousser son stylo pour pouvoir écrire. Le droitier, quant à lui, doit le tirer et est donc plus à l’aise.

De plus, en commençant à écrire de gauche à droite, le gaucher a beaucoup moins de visibilité que le droitier; sa main le gêne pour voir ce qu’il écrit et aura donc tendance à moins bien écrire qu’un droitier (en plus de faire “baver” son encre !).

L’écriture occidentale favoriserait le défaut d’habileté des gauchers

Le mouvement du poignet lorsque nous écrivons n’est pas non plus évident pour le gaucher. Ce dernier se contorsionne afin d’écrire comme il se doit. Contrairement aux droitiers, les gauchers devront effectuer un mouvement vers l’intérieur afin de tracer les lettres, ce qui est véritablement contre-nature pour eux. Ecrire pour un gaucher demande certains efforts. Il sera donc plus lent et moins adroit dans son écriture.

De plus, puisque la dominance cérébrale est inversée, les gauchers auront tendance à écrire à l’envers avant l’enseignement. Ce qui est logique puisque pour eux le mouvement naturel est de droite à gauche et non de gauche à droite. Il est très probable que lorsqu’un enfant gaucher commence à écrire, il écrira les mots à l’envers. Par exemple, si vous demandez à votre enfant gaucher d’écrire le mot « maman » celui-ci écrira « namam ».

Il existe cependant différents degrés de gauchers. Pour certains, cette caractéristique sera beaucoup moins présente que pour d’autres. Ils auront donc beaucoup plus de facilité à s’adapter. Pour les plus prononcés en revanche, les forcer à devenir droitier pourrait laisser des séquelles.

Les conséquences d’une correction

Les gauchers qui se forcent à devenir droitier portent un nom: ceux-ci s’appellent des « gauchers contrariés ». Lorsque cela se produit, il développe certaines compétences de la main droite, mais qui n’égaleront jamais celles d’un droitier.

Comme tout est une question de dominance cérébrale, forcer un gaucher à devenir droitier peut avoir des séquelles, comme certaines formes de strabismes ou encore le bégaiement.

Outre les séquelles, un gaucher développera une force de caractère remarquable. Puisque toute leur vie ils sont obligés d’aller contre leur nature, les gauchers seront très déterminés dans ce qu’ils entreprennent.