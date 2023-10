Si vous êtes adepte des commandes en ligne, ou que vous avez mis un point d’honneur à protéger vos données, vous connaissez sans doute Dashlane. C’est un outil informatique qui vous aide à gérer et à sécuriser vos mots de passe. Avec ce logiciel, vous n’avez plus besoin de carnet pour noter vos mots de passe, et vous pouvez aussi ne pas les enregistrer sur Google Chrome par exemple. Dashlane crée, stocke et organise vos mots de passe de manière sécurisée. Il peut même générer des mots de passe forts pour vous. Depuis sa création, une version gratuite était disponible et permettait à tous de sécuriser ses données. À partir du 7 novembre, Dashlane modifie sa version gratuite et son gestionnaire de mots de passe. Et ce n’est pas la meilleure nouvelle de l’année, car la version gratuite ne sera pas des plus simples à utiliser. Décryptage.

Qu’est-ce qui va changer sur Dashlane ?

Le 19 octobre dernier, Dashlane a annoncé par mail, à tous ses abonnés, que la formule élémentaire, baptisée Dashlane Free, sera plus restrictive. Auparavant, le logiciel permettait l’enregistrement de 50 mots de passe. À partir du 7 novembre, le nombre de mots de passe autorisé passe à 25 ! Et ce n’est évidemment pas suffisant, notamment si, par exemple, nous respectons le mot de passe unique par site et que l’on comptabilise nos fournisseurs téléphone, Internet, notre contrat électricité, eau, gaz. À cela ajoutons encore la Sécurité sociale, la mutuelle, la banque, le laboratoire d’analyses de sang, le lycée, le collège, l’école, etc. Les 25 mots de passe sont allègrement dépassés uniquement avec des sites que nous devons obligatoirement utiliser. L’idée pour Dashlane étant assurément commercial : inciter les clients à passer à l’offre payante, ce que nous ne pouvons pas réellement leur reprocher.

 

Et si vous dépassez le nombre de mots de passe, que va-t-il vous arriver ?

La limite de 50 mots de passe sera donc révolue. Cependant, pas de panique ! Si vous avez déjà 40 mots de passe enregistrés, vous ne serez pas obligés de les supprimer ! Concrètement, si vous avez vos 40 mots de passe enregistrés, votre limite à vous sera en conséquence de 40 ! Et si vous avez atteint la limite des 50 mots de passe, alors vous aurez toujours vos 50 mots de passe en mémoire !

Toutefois, si vous supprimez vos mots de passe et redescendez sous la barre des 25, alors vous reviendrez à la limite de l’offre gratuite en place dès le 7 novembre prochain. Si vous souhaitez passer à l’offre payante, Dashlane affiche un rabais de 55 % pour la première année, jusqu’au 31 décembre 2023. Sinon, vous pouvez également utiliser le système de parrainage qui permet de bénéficier de six mois Premium gratuitement en invitant un ami.

Quelques alternatives possibles à Dashlane

TeamPassword :

TeamPassword est une alternative à Dashlane qui offre des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger vos données. Il partage de nombreuses caractéristiques de base avec ses concurrents, mais se démarque par son interface intuitive, idéale pour les équipes qui accordent de l’importance à l’efficacité. Ce qui distingue TeamPassword, c’est sa simplicité de configuration et sa fonction de partage facile à utiliser. De plus, il est plus abordable que ses concurrents, ce qui en fait un choix économique pour les équipes. Il propose également des extensions de navigateur et des applications mobiles, offrant aux utilisateurs un accès aisé à leurs mots de passe, même lorsqu’ils sont en voyage d’affaires. Ce qui est particulièrement commode pour les équipes travaillant à distance.

1Password :

1Password est le choix de plus de 100 000 entreprises et de millions de clients pour la protection de leurs données les plus sensibles. Avec 1Password, vous bénéficiez d'une gestion des mots de passe privée, sécurisée et conviviale. Vous pouvez partager en toute sécurité des informations de connexion, des mots de passe, des données de cartes de crédit et bien plus encore. Il synchronise vos mots de passe de manière transparente entre tous vos appareils, vous permettant de les avoir toujours à portée de main. Grâce à la fonction de remplissage automatique de formulaires, vous pouvez vous connecter à vos comptes en ligne en un simple clic, regard ou touche. Watchtower surveille vos comptes et vous alerte sur les sites qui ne disposent pas de l'authentification à deux facteurs ou qui utilisent un protocole HTTP non sécurisé, vous aidant ainsi à maintenir vos informations en sécurité.