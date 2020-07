Nous avons testé le jeu « Mystery House » de Gigamic

Vous aimez les Escape Game, mais pour cela, vous devez réserver, vous déplacer dans une salle etc… Et si vous réalisiez un Escape Game dans votre salon ou dans votre jardin ? C’est ce que propose l’étonnant jeu Mystery House, proposé par Gigamic. Nous avons pu tester ce jeu très bien pensé.

Nous allons vous en expliquer brièvement les règles sans vous dévoiler aucun indice susceptible de vous empêcher de jouer… Mystery House est un jeu d’Escape Game, avec deux aventures incluses, mais si nous vous dévoilions quoi que ce soit le jeu n’aurait plus aucun intérêt !

Mystery House la règle du jeu :

Sur le principe d’un Escape Game, le but du jeu est donc de sortir du manoir hanté ! Le jeu se joue grâce à une structure représentant le manoir en 3D. Mais l’intérêt est d’être guidé par une application qu’il faut télécharger gratuitement. C’est l’application qui vous guidera dans le jeu en fonction des indices que vous trouverez.

Il faut explorer le manoir, et découvrir des indices qui vous permettront de sortir du labyrinthe en moins de 60 minutes… On peut y jouer seul ou à plusieurs. Le jeu est assez difficile et demande beaucoup de réflexion et de déduction. Ils se destinent plutôt aux adultes. L’âge minimum donné est de 12 ans, il faut alors que le pré-adolescent soit féru d’Escape Game, car certains indices sont difficiles à trouver ou à interpréter.

Ce que nous avons pensé de Mystery House :

Du point de vue d’une novice en Escape Game :

Avec très peu de notion de ce qu’est un Escape Game dans la réalité, nous avons un peu « ramé » pour comprendre le déroulement du jeu. Cependant l’application est très bien faite et nous guide à travers le jeu… Un indice trouvé, il suffit de cliquer sur l’objet pour savoir comment avancer. Côté design et application, il n’y a rien à redire, le jeu en 3D est vraiment sympa et en tamisant un peu les lumières, on plonge facilement dans l’univers du manoir hanté.

Du point de vue d’un jeune adulte, fan d’Escape Game :

Trop bien, on peut faire une partie d’Escape game à la maison ! Copains invités, ambiance lugubre dans la chambre et c’est parti ! Tous âgés d’une vingtaine d’années et fréquentant les salles d’Escape Game, ils ont tous adoré Mystery House avec l’aventure Le Seigneur du Labyrinthe. D’après eux, ce n’est pas trop facile à trouver mais les indices ne sont pas non plus inextricables comme dans certaines salles réelles. Leur perspicacité leur a permis de sortir vainqueurs du labyrinthe mais nous ne vous dévoilerons pas comment ! Finalement ils ont conclu que c’était bien moins cher que d’aller à l’Escape Game pour le même résultat si l’on fait évidemment abstraction du décor. Et ils attendent avec impatience les nouvelles aventures prévues.

Ce jeu d’énigme n’est pas rejouable avec les mêmes scénarios d’aventures. Une fois l’énigme résolue, il est impossible de rejouer à moins d’avoir une mémoire de poisson rouge ! Nous vous conseillons d’ailleurs de ne regarder ni les portes lorsque vous montez le jeu, ni les cartes indices, cela pourrait fausser votre aventure. D’autres aventures additionnelles devraient arriver bientôt pour pouvoir continuer à percer les mystères du manoir.

