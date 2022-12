Plus léger, moins bruyant et plus économe en carburant, voici le plus grand moteur d’avion du monde

Vous connaissez tous la marque britannique, Rolls-Royce, et peut-être la Phantom IV, le modèle le plus exclusif de Rolls-Royce. Notons que ce dernier est fabriqué à seulement 18 exemplaires entre 1950 et 1956, et exclusivement pour des membres de la famille royale d’Angleterre ainsi que quelques chefs d’État. Mais Rolls-Royce ne fabrique pas que des voitures, mais également des moteurs d’avion. Ils viennent d’ailleurs d’annoncer la fin de la construction du plus gros moteur d’avion au monde, désormaisopérationnel. Il est dans les starting-blocks et prêt à être testé. Son nom « l’UltraFan » devrait permettre de grosses économies de carburant, faire moins de bruit tout en étant beaucoup moins lourds et produire moins d’émissions polluantes. Une invention révolutionnaire ? Découverte.

Pourquoi ce moteur a-t-il été inventé ?

À l’heure actuelle, il n’existe aucune alternative aux hydrocarbures pour faire « voler les avions ». Quelques prototypes d’avions électriques ou à hydrogène commencent à poindre, mais ils ne remplaceront pas les moteurs à kérosène ! C’est donc sur le moteur qu’il faut travailler pour le rendre plus « propre ». Rolls-Royce explique que la construction du premier prototype est terminée et qu’il devrait équiper les nouveaux avions de ligne construits à partir de 2030. Les essais vont bientôt débuter et les constructeurs estiment une augmentation de l’efficacité de 25 %.

Les détails du moteur UltraFan de Rolls-Royce

Les premières images dévoilées de cet énorme moteur, montrent un moteur à pales bleues. C’est notamment le premier modèle de ce qui deviendra probablement une série de moteurs pour les avions à fuselage de tous types. Il a une poussée située entre 25 000 lbf à environ 110 000 lbf. Les pales mesurent 3.56 m de diamètre, soit 5 % de plus que l’actuel plus gros moteur d’avion de ligne, le GE9X de General Electric. Des pales de grand diamètre, la conception à forte dérivation, la boîte de vitesses et le compresseur à grande vitesse permettront à l’UltraFan de Rolls-Royce de réaliser d’importantes économies de carburant.

Comment est-il fabriqué ?

L’UltraFan utilise un nouveau procédé de fabrication inventé par Rolls-Royce conçu avec des composites 3D. Les bords d’attaque des pales restent en titane. En revanche, le reste est en carbone composite, un matériau beaucoup plus léger que le titane habituellement utilisé. Le premier moteur construit se destine à des vols longs courriers sur de gros avions, mais il se déclinera en version plus petite pour les avions moyens courriers ou vols nationaux.

Les prévisions de Rolls-Royce au sujet de l’UltraFan

Selon Rolls-Royce, UltraFan consommera un quart de carburant en moins que son moteur Trent de première génération. Ce qui le rendra moins cher à faire fonctionner, plus autonome et plus respectueux de l’environnement. Il capture également plus efficacement les émissions d’oxyde d’azote, les réduisant d’environ 40 % et éliminant plus ou moins complètement les émissions de particules. Il vise à fonctionner avec du carburant d’aviation 100 % durable. Cependant, Rolls-Royce envisage par ailleurs l’électrification hybride et la combustion d’hydrogène dans le cadre d’une décarbonation à grande échelle. Plus d’informations : rolls-royce.com