Des scientifiques ont découvert pourquoi les grands chiens vivent moins longtemps que les petits

Lorsque que l’on adopte un chien, nous savons qu’en fonction de sa taille, il vivra plus ou moins longtemps. Par exemple, un chihuahua a une espérance de vie de 20 ans, alors qu’un Saint-Bernard n’a que 10 ans devant lui. Ce n’est évidemment pas une généralité, car le chien le plus vieux du monde a plus de 30 ans. Il s’agit de Bobi, un rafeiro de l’Alentejo, qui est un chien de montagne de grande taille. Il vit au Portugal et son record a été homologué le 6 février dernier par le livre Guinness des records. Bobi est une exception puisque cette race possède une espérance de vie donnée d’environ 13 ans. Deux biologistes de l’université d’Adélaïde en Australie pensent avoir découvert la raison pour laquelle les petits chiens ont une espérance de vie plus longue que les grands chiens. Explications.

Quelle est l’hypothèse des chercheurs australiens ?

D’après leurs différentes recherches, l’espérance de vie d’un chien n’aurait rien à voir avec le vieillissement naturel. La différence résiderait dans le fait que les « grands chiens » seraient plus sujets à développer certains cancers, que les « petits chiens ». Pour étayer leur hypothèse, les biologistes ont étudié les causes les plus courantes des décès chez 164 chiens de races différentes. Dans l’étude publiée sur la revue The American Naturalist, ils expliquent que la cause la plus présente chez les grands chiens est le cancer. Les grands chiens seraient donc plus susceptibles à développer un cancer plus jeune que les petits chiens, selon le docteur Jack da Silva, auteur principal de cette étude. Pour lui, les grands chiens ne vieillissent pas « plus vite » que les petits, mais le poids moyen d’une race ferait augmenter les taux de cancer.

Comment expliquent-ils cette différence ?

Pour les chercheurs, le « problème » vient du fait que les grands chiens sont des races créées dans des élevages sélectifs. L’homme aurait toujours cherché à produire de plus grands chiens, pour satisfaire les besoins de l’homme. Des chiens forts et endurants pour la chasse, le gardiennage de troupeaux ou encore la guerre ! Rappelons que les chiens étaient largement utilisés pendant les guerres, ils servaient de messagers, de chiens de combat, voire de chiens antichars. Les races ont donc été créées par l’Homme, pour l’Homme ! « La plupart des quelque 400 races de chiens que nous connaissons aujourd’hui n’ont été établies qu’au cours des 200 dernières années », explique Jack da Silva. En revanche, ils n’auraient pas été « génétiquement conçus » pour résister à certaines maladies. En d’autres termes, leur taille a été créée artificiellement, mais l’évolution naturelle de la génétique, elle, n’a pas suivi. Ce qui implique que leurs défenses naturelles contre les maladies n’auraient pas évolué de manière proportionnelle à leurs tailles.

Comment cela pourrait-il évoluer ?

L’étude menée par les chercheurs australiens s’est appuyée sur la théorie de Thomas Kirkwood en 1977. Cette théorie sur le vieillissement appelée « plafond de longévité » stipule que chaque espèce animale dispose d’une limite maximale de longévité, au-delà de laquelle il est impossible de vivre. Cette limite serait déterminée par la capacité de l’organisme à maintenir l’intégrité de son ADN et de ses protéines, ainsi que par la résistance de ses cellules aux dommages oxydatifs. En d’autres termes, les grands chiens doivent utiliser plus d’énergie plus tôt dans leur vie.

Que ce soit pour se reproduire ou vaquer à leurs occupations quotidiennes, une énergie qu’ils ne pourraient donc plus utiliser pour se défendre contre les maladies, en vieillissant. Pour que les grands chiens vivent plus vieux, il faudrait que les portées de chiots soient moins importantes, d’après les chercheurs. Cela permettrait aux chiennes de conserver plus d’énergie, et ainsi de donner naissance à des chiots plus résistants. Un travail de sélection qui reviendrait aux éleveurs selon eux. En effet, ces derniers devraient être plus sélectifs lors de la reproduction. Ainsi, dans quelques années, les Dogues allemands ou autres grands chiens pourraient voir leur espérance de vie s’allonger.