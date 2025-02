Stérilisation d’un chat : les inconvénients que les vétérinaires n’indiquent pas toujours

Stériliser ou ne pas stériliser son chat ? J’ai presque envie de répondre, que la question ne se pose pas, si vous n’êtes pas éleveur ! En 2016, l’association OneVoice estimait le nombre de chats errants en France à plus de 11 millions ! La vente de chiots ou chatons est désormais interdite et les animaux doivent être identifiés selon le site du Service Public. Mais, concrètement, il est encore malheureusement très facile de trouver des animaux « à donner » ou « à vendre » sur les sites de petites annonces, comme de vulgaires électroménagers ! Le débat n’est pas là pour cet article, même si cela m’horripile ! En attendant, si vous devenez maîtres d’un chaton, ou d’une chatonne, vous devriez le faire castrer ou stériliser pour éviter la surpopulation féline. Néanmoins, stériliser ou castrer un félin n’est pas sans conséquence, et le vétérinaire ne vous le mentionne pas toujours. Alors, quels sont les inconvénients de la castration, ou de la stérilisation ? Réponses dans cet article.

Une prise de poids quasi inévitable

Si votre chat a toujours eu une silhouette de rêve, attention après la stérilisation ! Mon chat de gouttière, Oups, a pris un peu d’embonpoint après sa castration, et il doit désormais disposer de croquettes spéciales chats stérilisés. En effet, après une castration ou une stérilisation, son métabolisme ralentit, tandis que son appétit, lui, peut s’intensifier. Résultat : une prise de poids rapide, surtout si son alimentation ne s’adapte pas à ce changement. Et, les aliments pour chats stérilisés coûtent un peu plus (voire beaucoup) plus cher que les aliments lambdas. Attention, ne négligez pas cet inconvénient, car ce surplus de kilos peut à terme entraîner des maladies comme le diabète, l’arthrose ou des soucis cardiaques.

Un comportement parfois modifié

Pour Luna, petite chatonne de neuf mois, non stérilisée à son arrivée chez moi, malgré les dires de son donateur, elle a changé de caractère en quelques heures ! Joueuse et un brin diabolique quand même, elle est devenue une chatte calme, voire presque mollassonne, passant son temps à dormir sur le radiateur. De plus, elle est beaucoup moins territoriale qu’auparavant, et partage désormais son panier avec Oups, et même avec la chienne ! En d’autres termes, une castration ou une stérilisation, peut rendre un chat plus craintif et moins joueur qu’avant l’intervention.

Un risque plus important de calculs urinaires

Cela se vérifie davantage chez les chats mâles, car la stérilisation peut entraîner un changement du pH urinaire, favorisant ainsi l’apparition de calculs. Ces petits cristaux, qui se forment dans la vessie, peuvent causer des infections urinaires, voire des blocages nécessitant une intervention vétérinaire en urgence. Pour éviter ce problème, il est conseillé d’opter pour une alimentation adaptée pour chats stérilisés et de veiller à ce que votre chat s’hydrate suffisamment. Un chat stérilisé doit toujours avoir de l’eau à sa portée, comme les autres chats, me direz-vous, mais c’est vraiment primordial.

Un pelage qui peut changer

Si vous hébergez un chat de gouttière, ou un chat à poils courts, son pelage devrait rester aussi soyeux qu’avant l’intervention chirurgicale. Mais si votre chat est un Maine Coon ou un Persan, vous pourriez remarquer un changement dans la texture ou la densité de son pelage après la stérilisation. Chez certaines races, la fourrure devient plus épaisse et plus difficile à entretenir. Ce n’est pas systématique, néanmoins, c’est un détail à garder en tête, surtout si vous êtes adepte des séances de brossage express !

Des inconvénients, mais également des avantages

Malgré ces quelques inconvénients, la stérilisation reste une intervention bénéfique dans de nombreux cas, notamment pour prolonger l’espérance de vie de votre chat. Parce que oui, un chat stérilisé est généralement en meilleure santé et vit plus longtemps ! De plus, il devient moins fugueur, voire pantouflard, et ne miaulera plus à tort et à travers quand ses chaleurs se feront sentir. Si vous avez déjà vécu les miaulements d’un chat ou d’une chatte en chaleur, vous savez combien cela est stressant ! Un autre avantage, valable aussi chez les chiens, est d’éviter, en vieillissant, certaines maladies incurables. C’est le cas des cancers des testicules chez les mâles et bien entendu des cancers des appareils de reproduction (ovaires, utérus, trompe) chez la femelle.

Pourquoi opter pour la stérilisation chirurgicale ?

La castration chimique existe sous forme de pilules à donner régulièrement au félin, mais la plupart des vétérinaires conseillent la castration ou la stérilisation chirurgicale. Chez le mâle, la castration permet d’éviter bien des tracas : plus de fugues à la recherche d’une femelle en chaleur, moins de combats entre mâles (et donc moins d’abcès), et surtout, fin du marquage urinaire intempestif dans la maison. Autant de comportements qui sont souvent la cause d’abandon dans les refuges. L’opération consiste à retirer les testicules du chat, une méthode plus efficace que la vasectomie, qui ne supprime pas les comportements gênants et laisse l’animal frustré.

Chez la femelle, les bénéfices sont nombreux : diminution du risque de tumeurs mammaires (réduction de 91 % !), prévention des pyromètres (infection de l’utérus) et des affections ovariennes, sans oublier certains types de diabètes. Sans oublier que plus de miaulements incessants, ni de marquage urinaire pendant les chaleurs, ni de portées surprises à gérer ! En général, l’intervention consiste à retirer les ovaires (ovariectomie) ou les ovaires et l’utérus (ovario-hystérectomie). Aux États-Unis, la stérilisation est fréquemment réalisée dès l’âge de 6 à 14 semaines, alors qu’en France, elle se fait plutôt de 5 à 9 mois.

Mon avis sur la question ?

Depuis toujours, j’ai vécu avec des animaux chez mes parents et chaque animal a toujours été castré ou stérilisé, notamment pour éviter les comportements agressifs et les reproductions inopinées. De plus, je milite bénévolement pour la cause animale, et quand je vois ces pauvres chats abandonnés à leurs tristes sorts, nés dans la rue, mangeant dans les poubelles et se reproduisant à chaque saison. Je me dis que la stérilisation devrait être obligatoire et réprimée ! Tous nos animaux sont stérilisés et protégés, certes cela représente un coût, mais lorsque l’on adopte un animal. Soyons conscient de cela, et faisons-les stériliser ou castrer dès qu’il est en âge de supporter l’opération et sur les conseils de votre vétérinaire. Et vous, avez-vous remarqué des changements inattendus chez votre chat après sa stérilisation ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .