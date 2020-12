Jupe : les anciens designers de Tesla et de SpaceX dévoilent une « unité d’habitation » portable

Une création de Liz Lambert en collaboration avec l’architecte Cameron Sinclair et le designer Jeff Wilson (à qui on doit notamment la micro-maison Kasita), Jupe s’annonce comme une unité d’habitation élégante, très portable et respectant l’environnement. Elle a été conçue alors que les internautes semblent s’intéresser de plus en plus au concept de la Tiny house. Ayant été présentée le 21 décembre dernier, Jupe combine selon Autoevolution.com le meilleur des petites maisons et des logements éphémères.

Une excellente alternative pour les vacances

Jupe décrit sa création comme l’emplacement le plus « Instragrammable » de tous les temps. Cette description vient du fait que la petite capsule préfabriquée est tellement séduisante qu’elle peut devenir virale sur le réseau social. En plus d’être considérée comme un logement de séjour rapide, la nouvelle unité d’habitation constituerait « une porte d’entrée vers le monde extérieur ». Voilà d’ailleurs pourquoi elle a été présentée le jour de la Grande conjonction entre Jupiter et Saturne.

Sur le papier, Jupe affiche un espace intérieur de 111 pieds carrés, soit à peu près 10,3 mètres carrés. Cette superficie est suffisamment large pour accueillir un lit confortable et pour aménager un petit bureau. En plus de disposer d’un large compartiment de stockage pouvant accueillir jusqu’à 10 valises, Jupe est aussi conçue pour pouvoir accueillir un petit porche. Ce dernier est proposé en tant qu’option au même titre que l’enceinte Sonos Move qui prend en charge l’assistant vocal Amazon Alexa.

Disponible en précommande

Outre ces détails, sachez que les designers ont opté pour une base modulaire qui peut être posée sur n’importe quel type de sol. De plus, le châssis a été pensé pour ne laisser que très peu de traces une fois retiré. Les murs se composent quant à eux de mâts en aluminium interconnectés et durables. Cette partie de la petite maison comporte aussi un tissu Firesist lumineux qui est censé résister aux aléas climatiques. Par ailleurs, des panneaux solaires et un routeur WiFi sont prévus pour que les occupants puissent rester connectés.

Des micro maisons pour la location

D’après la jeune entreprise derrière le concept, Jupe est l’endroit idéal pour une escapade d’un week-end. Elle est également une alternative potentielle pour ceux qui désirent louer des structures sur Airbnb, et ce, sans vouloir construire. Quelle que soit en tout cas l’idée que vous souhaitez en faire, notez que Jupe n’est pas encore disponible. Pour l’avoir, il faudra patienter jusqu’au printemps prochain. Sinon, les précommandes sont déjà ouvertes. Comptez 17500 dollars pour le modèle de base.

Plus d’infos :

Designer : Cameron Sinclair et Jeff Wilson

Site officiel : jupe.com

Chaîne YouTube : Jupe TV

Page instagram : jupeinc