Legend Two X : Nestron dévoile une nouvelle micro-maison de 35 m² pour les primo-accédants !

A Singapour, il existe une société qui fabrique de jolies micro-maisons qui ont un petit avantage : elles sont intelligentes ! Avec la Legend Two X, Nestron vient d’élargir sa gamme de tiny-houses avec trois options de design.

Un peu plus grande que celles qui l’ont précédé, elle dispose de deux chambres, d’une cuisine, d’un coin repas et d’une salle de bain. Pendant la pandémie de coronavirus, la Legend Two X a vu, elle aussi, sa popularité monter en flèche et les demandes ont explosées. 98 000 dollars c’est le prix de cette petite maison au style bien particulier.

La troisième d’une petite série

La Legend Two X est la troisième de la série “Legend”. La Legend One faisait 15.6 m², la Legend Two faisait 25.5 m². La troisième du nom, la Legend Two X mesure 33.3 m² au sol… De quoi vivre confortablement dans une petite maison !

D’après Choco Toh, du marketing de Nestron, ils ont conçu cette maison un peu plus grande pour répondre aux besoins des clients qui appréciaient les maisons cabanes ou les conteneurs. Les clients américains représentent la plus grande partie des clients Nestron et ils sont 86% à envisager la Legend Two X comme premier achat (selon une enquête parue dans Business Insider France)

Un modèle pouvant accueillir 4 personnes

Elle diffère aussi des autres modèles de Tiny House par les couleurs sombres utilisées. Sa surface au sol permet d’accueillir une famille de quatre personnes et elle peut être une excellente alternative pour un premier achat à moindre coût. Au prix de l’immobilier actuel et devant la difficulté à obtenir un prêt bancaire, l’alternative se trouve peut-être dans ce genre d’habitation.Plus d’infos :

