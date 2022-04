Tomas Libertiny : il sculpte des œuvres d’art avec l’aide des abeilles, et c’est magnifique !

Nos petites abeilles, qu’elles soient domestiques ou sauvages, sont indispensables à la biodiversité, c’est désormais une évidence pour la plupart d’entre nous… Mais saviez-vous que le fameux nid d’abeille avec ces alvéoles parfaitement symétriques pouvait également inspirer des artistes… Cette matière n’est pas celle que l’on attend dans une œuvre artistique ! Pourtant un artiste slovaque, Tomáš Libertíny, travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec les abeilles. Dans une collection baptisée Made By Bees (faire avec les abeilles), il nous livre une série de sculptures dignes d’un Rodin ou d’un César, avec une esthétique très particulière qui renvoie invariablement aux vraies créatrices : les abeilles ! Découverte !

Qui est Tomáš Libertíny ?

Tomáš Libertíny est ingénieur de formation mais il a toujours été passionné par l’intelligence et la beauté de la nature et son respect bien évidemment. Né en Slovaquie, fils d’un architecte et d’un historien, il a étudié à l’Université technique de Košice en Slovaquie en se concentrant sur l’ingénierie et le design. Après cette incursion dans l’ingénierie, il se dirige tout naturellement vers l’Académie des Beaux-Arts et du Design de Bratislava en peinture et en design conceptuel L’homme se fascine pour la Nature en général, sa beauté, son intelligence, et il veut prouver que cette nature peut collaborer avec l’Homme d’autres manières que celles habituelles. La relation entre l’Homme et la Nature, à la fois psychologique et physique, est une source constante d’inspiration pour l’artiste. Pour créer ses œuvres, il utilise des méthodes issues des dernières technologies, mais apporte sa « patte » sur chacune. Sa collection Made By Bees, est une ode aux abeilles, et à la Nature ! Mais également le preuve qu’elles peuvent collaborer avec l’homme sans aucun dommage pour l’un des deux partis.

Comment crée-t-il ses sculptures en nids d’abeille ?

Aujourd’hui installé à Rotterdam (Pays-Bas) l’artiste commence toujours par la construction de la structure initiale, puis de la modélisation. Ensuite, il installe sa structure, là où des milliers d’abeilles vont venir la butiner pour faire leur nid… Certaines de ses œuvres peuvent nécessiter plusieurs années de travail puisqu’il laisse les abeilles vivre leur vie autour et se construire leur « ruche » !

Focus sur le buste de Néfertiti !

Pour le buste de Néfertiti, l’une de ses pièces maîtresses, il a fallu attendre plus de deux ans pour que 60 000 abeilles puissent façonner la structure. Le buste est basé sur le modèle 3D du portrait original de la reine égyptienne. Il a été fabriqué en 1345 avant JC. Le processus de construction de la “nouvelle reine” a duré 2 ans. L’artiste précise que ce buste mesure 2 mètres de haut sur un carré d’un mètre par un mètre. Il est fabriqué en cire d’abeille donc, mais également avec du bois, du verre et de l’acier Cor-Ten pour le socle et le maintien…

Le buste a été exposé à la Rademakers Gallery d’Amsterdam dans le cadre d’une présentation des œuvres de l’artiste jusqu’au 30 janvier 2021. Malheureusement, nous ne savons pas s’il est visible actuellement et c’est vraiment dommage de ne pas pouvoir l’admirer en vrai ! Découvrez toutes les magnifiques œuvres du sculpteur sur cire sur son site Internet ou sur Instagram ! Il est aussi peintre et c’est plutôt sympa et axé nature évidemment !