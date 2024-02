Comment passer l’hiver sans chauffage ?

Nous sommes en février, et, pour le moment, le froid n’aura pas réellement affecté notre vie quotidienne. Vous avez dû remarquer que les températures hivernales étaient plutôt clémentes. Tant mieux, car 3,5 millions déclarent souffrir du froid dans leur logement, selon un rapport de l’INSEE. La sensation de froid chez soi est désagréable, et touche souvent les ménages les plus modestes, contraints de vivre dans ce que l’on appelle des passoires thermiques. Rénover un logement peut s’avérer, très cher, voire trop cher pour certains d’entre nous, alors il faut user et abuser d’astuces en tous genres pour éviter de trop chauffer. Mais, comment passer un hiver sans chauffage, ou presque ? On va tout vous expliquer.

Conseil n° 1 : des vêtements chauds !

Cela peut sembler étrange, mais les vêtements chauds, voire thermiques ne sont pas réservés aux activités en extérieur. Pour ne pas avoir froid à l’intérieur, privilégiez des tissus comme le polaire, le coton, et bien sûr, la laine. Nous avons tous un vieux pull difforme au fond de nos armoires, passez-le, et profitez de la chaleur naturelle de la laine ! Idem au niveau des extrémités, qui sont souvent gelées. On use et on abuse de chaussettes de Noël, même si ce n’est plus l’époque ! Cependant, il est un peu plus compliqué de porter des gants à l’intérieur, alors vos mains, cachées sous un plaid devant la télé, resteront bien chaudes.

Conseil n° 2 : couette et bouillotte dans votre lit

Dormir et avoir froid : c’est incompatible ! Pour une nuit sereine et apaisante, il faut avoir chaud, mais ne pas transpirer non plus ! Pour cela, choisissez une couette de qualité, de préférence avec une face hiver et une face été et retournez votre matelas sur la « face hiver » ! Si vous avez toujours froid, rien ne vous empêche d’entasser deux ou trois couettes, le poids n’est pas un problème. Pour preuve, les couettes pondérées sont recommandées pour un meilleur sommeil. Enfin, si rien n’y fait et que vous grelottez encore, un seul remède : la bonne vieille bouillotte de grand-mère. À glisser dans votre lit, une demi-heure avant de vous y glisser à votre tour !

Conseil n° 3 : chassez les courants d’air

S’il faut aérer toutes les pièces la journée, à l’inverse, la nuit, il faut vous calfeutrer ! Fermez les volets dès la nuit tombée, installant un double-rideau occultant, fermez portes et fenêtres, et n’oubliez pas le seuil de porte, il laisse passer l’air. À l’intérieur de la chambre, optez pour un boudin de porte, ou une barre de seuil isolante !

Conseil n° 4 : une tisane avant de dormir

Nos aïeux étaient bien plus au courant que nous sur les conseils pour avoir chaud ! Les tisanes et infusions faisaient partie des rituels quotidiens et nous permettaient de nous endormir « le ventre chaud ». Vous pouvez choisir du thé ou du café, mais attention, ce sont des boissons contenant de la caféine ou de la théine, des excitants qui pourraient vous empêcher de dormir.

Pour les tisanes, optez pour la camomille, la valériane, ou encore le tilleul. Si, avec tout cela, vous avez toujours froid, nous pouvons encore vous conseiller d’ajouter quelques tapis épais et moelleux, ou de dormir avec votre chien, qui vous transmettra sa chaleur corporelle. Et, vous, quelle est votre astuce pour contrer le froid chez vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .