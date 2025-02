Est-ce que le bois de palette est un bon combustible pour les cheminées et les poêles ?

Comme 7,5 millions de foyers selon l’ADEME, je me chauffe au bois, dans mon petit poêle à bois d’appoint. Lorsque l’occasion se présente, et que mon cher et tendre rapporte quelques palettes de ses chantiers, je n’hésite jamais à les brûler dans mon poêle. Une économie pure puisque l’on récupère du bois de palette pour nous chauffer. Leurs seuls inconvénients : devoir les couper et ramoner mon conduit plusieurs fois par saison, car les palettes encrassent plus rapidement le conduit. Néanmoins, toutes les palettes ne sont pas bonnes à brûler, certaines sont même prohibées. Alors quelles palettes peut-on brûler sans risque, et quelles sont celles interdites ? Et, où trouver des palettes gratuites ? Réponse dans cet article.

Les palettes sans marquage ou DB

Ces palettes peuvent être utilisées sans risque dans votre poêle à bois ou votre cheminée, car elles n’ont pas été traitées chimiquement. Ces dernières sont généralement utilisées pour le transport national. Par exemple, si vous vous faites livrer un meuble lourd, de l’électroménager ou votre palette de pellets de bois, ce sont majoritairement des palettes sans marquage, non consignées. Si vous n’en avez pas l’utilité, n’hésitez pas à la proposer sur des sites comme Le Bon Coin, ou Montasdebois, elles sont très recherchées. Généralement fabriquées en pin, en sapin, ou en épicéa, si vous ne disposez pas de poêle à bois, conservez-les pour vos futurs barbecues, elles seront parfaites !

Les palettes EPAL ou EUR

Ces palettes sont également parfaites pour se transformer en bois de chauffage, même si vous n’obtiendrez jamais le pouvoir calorifique d’un bois de chêne ou de charme. Il est par ailleurs possible d’entendre parler de palette SNCF, et elles sont conçues pour supporter des charges allant jusqu’à 1 200 kilos. Sur la palette, vous pouvez trouver l’inscription NIMP 15 (Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires) qui atteste qu’elles sont brutes, sans traitement chimique.

Les palettes colorées ou MB

Vous avez sans doute déjà aperçu ces palettes bleues, vertes ou oranges, même si elles sont assez rares à trouver ! En effet, ces palettes colorées sont généralement consignées, et ont été traitées chimiquement par fumigation au bromure de méthyle. Un composant toxique qui est interdit en France depuis plus de 10 ans. La mention MB indique qu’il ne faut surtout pas les brûler. Elles peuvent éventuellement servir à fabriquer des meubles, en les recouvrant de peintures écologiques, même si cela n’est pas recommandé à cause du traitement chimique reçu.

Et, où trouver des palettes gratuites ?

Personnellement, j’ai de la chance, car mon mari travaille dans le bâtiment, et les palettes ne manquent pas sur ses chantiers ! Si vous connaissez quelqu’un dans le bâtiment ou que des chantiers de construction se déroulent près de chez vous, n’hésitez pas à demander aux ouvriers présents… Vous leur éviterez, en plus, de les évacuer en fin de chantier ! Les supermarchés, les magasins de bricolage et autres magasins en tous genres reçoivent leur marchandise sur palettes, et la plupart du temps les jettent. Néanmoins, les palettes sont très recherchées, et il se peut que vous fassiez chou blanc de ce côté-là, les employés les conservant pour leur propre utilisation.

Vous pouvez aussi trouver des palettes dans les poubelles des entreprises, lorsque vous êtes proches d’une zone industrielle par exemple. Enfin, vous pourriez en trouver en déchetterie, le lieu de toutes les convoitises ! Sachez qu’il est rigoureusement interdit de récupérer des déchets en déchetterie et que l’agent risque sa place s’il vous laisse faire ! Et, vous ? Utilisez-vous des palettes pour vous chauffer ? Et, comment les récupérez-vous ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .