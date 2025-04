Le mulching, une technique de tonte avec des avantages, mais aussi des inconvénients

Avant, j’étais comme beaucoup : une tondeuse classique, un bac de ramassage plein à craquer, et des sacs d’herbe à évacuer, jusqu’au jour où ma déchetterie m’a gentiment fait comprendre qu’elle n’en voulait plus. Alors, j’ai changé de stratégie. Depuis, je ne jure que par le mulching. Ce petit mot un peu technique désigne une méthode de tonte sans ramassage, où l’herbe est finement hachée et laissée sur place pour nourrir le gazon. C’est simple, malin, et je ne reviendrai jamais en arrière. Mais, attention : cette technique a de vrais atouts… et quelques contraintes à ne pas négliger. Voici un tour d’horizon honnête, pour vous faire une idée.

Un gain de temps non négligeable

Premier avantage du mulching : adieu le ramassage ! En moyenne, on gagne jusqu’à 30 % de temps par tonte, ce qui n’est pas rien quand le soleil tape et que la chaise longue vous attend pour une séance de bronzette improvisée. En effet, avec le mulching, plus besoin de vider le bac toutes les cinq minutes ou de remplir la remorque pour la déchetterie. L’herbe coupée est broyée en particules très fines, puis redéposée entre les brins de gazon, sans gêner la tonte suivante. Résultat : un jardin net, sans effort supplémentaire. Et, une corvée de moins à gérer, ce qui n’est pas négligeable, surtout lorsque le jardin est immense !

Un engrais naturel gratuit

Second bénéfice de taille : le mulching nourrit naturellement votre pelouse. Les résidus d’herbe broyée se décomposent rapidement et libèrent des nutriments directement dans le sol. C’est un engrais naturel, efficace, et 100 % gratuit. Vous n’aurez plus la nécessité de vous ruiner en produits chimiques. De plus, en été, ce paillis végétal aide aussi à conserver l’humidité du sol, ce qui protège le gazon des coups de chaud et des périodes de sécheresse. Une pelouse bien entretenue, plus dense, plus verte, sans effort apparent ? Avouez que c’est tentant.

Une solution idéale avec un robot tondeuse

Si vous envisagez l’achat d’un robot tondeuse, sachez que le mulching est leur seule manière de fonctionner ! En effet, si vous le programmez, soyons fous, chaque jour de la semaine, le robot tondeuse va pratiquer le mulching à chaque passage. Résultat : pas de bourrage, pas de feutre, pas de mauvaises surprises. Il applique la technique de mulching à la lettre : fines coupes, fertilisation douce, et zéro effort humain. Si vous voulez tous les avantages du mulching sans en subir les contraintes, le robot tondeuse est clairement votre meilleur allié.

Une pratique exigeante pour les jardiniers irréguliers

Mais, voilà, le mulching n’est pas magique. Il demande une fréquence de tonte élevée : deux à trois fois par semaine en période de croissance. Sinon ? L’herbe devient trop longue, le broyage ne se fait pas correctement, et vous vous retrouvez avec un tapis de gazon glissant et pas forcément très agréable à regarder. De plus, le mulching est à éviter après la pluie, vous risquez d’arracher le gazon, de bourrer votre tondeuse, voire un serrage de moteur en règle sur un modèle thermique ! Du vécu ? Eh oui, malheureusement !

Un risque de feutrage à surveiller

Autre inconvénient : le risque de formation de feutre végétal. Ce mélange d’herbe morte et de résidus s’accumule à la surface du sol et peut étouffer la pelouse s’il n’est pas contrôlé. Manque d’air, d’eau, apparition de maladies : c’est l’effet inverse de ce qu’on cherche. Pour y remédier, il faut prévoir deux scarifications par an, et parfois des traitements supplémentaires, comme des activateurs de sol ou des engrais spécifiques. Et, vous, avez-vous déjà testé le mulching ? En tout cas, pour ma part, je ne quitterais plus mon mulching pour rien au monde… surtout pas pour un bac de ramassage récalcitrant et des déchets verts que ma déchetterie ne veut plus ! Racontez-moi votre expérience avec le mulching, je suis curieuse ! Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .