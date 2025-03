Comment recycler l’herbe tondue ? Les idées malines et écolos de mon jardinier

Ah, l’odeur de l’herbe fraîchement coupée… Personnellement, je l’adore, c’est le parfum du printemps. Mon père, lui, l’aime un peu moins, car elle est forcément synonyme de tontes en perspective et surtout d’évacuation des déchets verts, sa bête noire, surtout depuis que notre déchetterie ne les accepte plus. Avant de découvrir le mulching dont je vous reparlerai juste après, sa réflexion favorite était : « Mais qu’est-ce que je vais faire de tous ces sacs de gazon ? » Eh oui, chaque tonte transforme le jardin en champ de bataille végétal, et nous voilà à transporter des kilos de verdure, le dos en compote, direction la déchetterie. Mais, ça, c’était avant, car dans certaines villes comme Rennes, on ne prend même plus vos déchets de tonte ! Eh oui, fini le gazon facile à balancer. D’ailleurs, il y a peut-être une bonne raison à cela : c’est une ressource précieuse. Compost, paillage, engrais express, coussins nature ? Vous allez voir que l’herbe tondue est, en réalité, un petit trésor en puissance qu’il faut savoir utiliser. Décryptage.

Compost, paillis, engrais… l’herbe tondue fait tout (sauf le café)

Premier réflexe à adopter : ne plus voir l’herbe coupée comme un déchet, mais comme un composteur en devenir. Grâce à sa richesse en azote, elle booste la décomposition des matières carbonées comme les feuilles mortes ou les épluchures de légumes. Mais, attention, pas question de la jeter seule dans le bac à compost : une couche trop épaisse, et vous obtenez un feutre gluant au parfum douteux. L’astuce ? Alterner les couches : une bonne poignée d’herbe, puis des feuilles sèches, des copeaux ou des cartons déchiquetés, dénués d’encres chimiques ou d’agrafes, soit dit-en passant. Cela évite les odeurs et garantit un compost équilibré.

Et, si vous êtes du genre flemmard, vous pouvez tout simplement étaler votre herbe fraîche au pied des légumes ou des arbustes. On appelle ça du paillage, évidemment. En plus de limiter les mauvaises herbes et de garder l’humidité, cela évite les allers-retours au composteur avec la brouette bancale du fond du garage. Vous évitez aussi les va-et-vient à la déchetterie si tant est que la vôtre accepte encore ces déchets, et donc économiser sur le carburant pour vous y rendre ! Et, bonus : l’azote de l’herbe nourrit le sol en se décomposant. Vos salades, vos courgettes, vos fraisiers et même vos choux vont vous dire merci et n’en seront que plus succulents.

Et, si on changeait de tondeuse ?

Parlons technique, deux secondes, sans sortir la calculatrice : la meilleure gestion des déchets verts commence… au moment de la tonte. Et, là, c’est un peu ma partie, car ma mère refuse catégoriquement toute tondeuse dénuée de la fonction mulching, et ce, depuis les prémices de cette technique. En effet, si vous avez une tondeuse classique, vous récupérez des kilos d’herbe à gérer. Mais, avec une tondeuse équipée de la fonction mulching, la donne change. Ce petit accessoire magique (parfois intégré, parfois en option) hachera l’herbe menu-menu et la répartira directement sur votre pelouse. Résultat : plus besoin de ramasser, l’herbe se décompose sur place et nourrit votre gazon, qui repoussera encore plus vert et dense. Ce système est idéal pour les adeptes du « zéro déchet sans bouger le petit doigt ». Cela dit, si c’est la première tonte de l’année (avec 10 cm de jungle à couper), mieux vaut ramasser quand même. Trop d’herbe d’un coup et le sol risque l’étouffement. Ensuite, une tonte régulière avec mulching suffit à réduire drastiquement le volume d’herbe à gérer… et vous libère des corvées de sacs à déchet bien lourds, à traîner jusqu’à la benne municipale.

Potager, verger, massifs… l’herbe tondue s’invite partout

Voici une autre utilisation de l’herbe tondue, vous évitant des déchets supplémentaires. Vous pensiez que l’herbe coupée ne servait qu’à faire joli dans les sacs en plastique vert ? Détrompez-vous. Elle peut devenir la meilleure amie de votre potager. Étalez-la au pied des légumes (surtout ceux qui aiment l’azote, comme les épinards, les salades, les choux ou les concombres), et regardez-les pousser tranquillement, nourris par les nutriments de votre gazon coupé ! Et, si vous avez des fruitiers, même punition, ou plutôt mêmes bienfaits ! Entourez les troncs d’un cercle d’herbe tondue bien sèche : non seulement cela garde l’humidité, mais cela empêche aussi les mauvaises herbes de pousser tout autour.

On peut même utiliser les tontes comme « désherbant naturel » : étalées en couches épaisses sur les allées du jardin, elles étouffent l’herbe et rendent les passages propres et faciles à entretenir. Et sinon, une autre technique de ma maman surnommée Nico l’écolo : deux carrés plantés au milieu du jardin dans lesquels pousse tout et parfois n’importe quoi… Et, qui, accessoirement, lui servent de bacs à déchets pour la première tonte de l’année. En plus de réduire votre charge de travail, c’est un coup de pouce pour la biodiversité : insectes, papillons, hérissons… tout ce petit monde adore les zones en friche.

Herbe créative et animaux ravis : les réutilisations insolites

Allez, pour finir, sortons un peu des sentiers battus. Car l’herbe tondue peut aussi se transformer en matière première pour projets créatifs et écolos. Certains la font sécher pour en faire du pot-pourri maison (avec un peu de lavande et de menthe, cela sent bon la campagne). D’autres la glissent dans des coussins naturels pour les animaux ou les balcons végétalisés. Et, si vous avez un poulailler, ou même des lapins, des cochons d’Inde, votre herbe tondue deviendra leur festin préféré. En plus de faire des économies sur l’alimentation animale, vous réduisez vos déchets.

Enfin, si vraiment, vous ne voulez pas la garder, pensez à la collecte régionale ou au compost municipal. Mais, là aussi, attention : de plus en plus de collectivités n’acceptent plus les sacs d’herbe tondue. Alors autant lui trouver une seconde vie directement chez vous, non ? Alors, prêt à ne plus jamais voir l’herbe tondue comme un simple déchet ? Ou bien avez-vous déjà adopté certaines de ces astuces dans votre jardin ? Partagez vos idées (même les plus inattendues) avec nous ! Vous avez une anecdote ou une remarque ? Dites-nous tout ! Nous serions ravis de lire votre retour d’expérience. Et si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .