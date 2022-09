Depuis quelques mois, une rumeur disait que les factures de gaz allaient augmenter… Ce n’est plus une rumeur mais un fait avéré et selon les dernières informations données par Elisabeth Borne, première ministre, nos factures augmenteront de 20% à compter du 1er janvier prochain. Le gaz, lorsque l’on est chauffé avec et qu’il est utilisé pour cuisiner, est un poste budgétaire important pour les ménages. De plus, l’approvisionnement de la France, depuis le conflit géopolitique avec la Russie, devient compliqué, et nous risquons des coupures si nous ne faisons pas quelques efforts ! Pour le gouvernement français, il faudrait que la consommation de gaz du pays baisse de 10% pour éviter les éventuelles coupures, ce qui permettrait aussi pour chacun de limiter l’augmentation de la facture. Découvrez comment réaliser quelques économies de gaz à la maison.

Baisser le chauffage

Certains n’ont pas attendu que le gaz augmente pour adopter ces températures pour chauffer la maison. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie (ADEME) estime que si l’on chauffe à 19°C les pièces de la maison, et à 16°C les chambres, nous pourrions économiser 7% de notre consommation annuelle. Et ceci, en passant de 21°C à 19°C… Avec un pull-over, qui ne consomme pas d’énergie, l’affaire est réglée ! L’ADEME explique également qu’il ne faut pas omettre de faire entretenir sa chaudière annuellement, et que cela fait économiser entre 8 et 12% par rapport à une chaudière mal entretenue. Et en cas d’absence, il faut penser à baisser le chauffage à 16°C dans la maison, ou à utiliser la fonction hors gel pour ne pas consommer pour rien.

Attention à la cuisson

Deux astuces simples, mais qui pourrait vous faire économiser beaucoup d’argent, même si ce n’est pas ce à quoi l’on pense de prime abord… Nous cuisons tous des pâtes ou du riz, toute l’année ou presque. Lorsque vous réalisez cette opération, posez obligatoirement un couvercle sur vos contenants, vous économiserez 25% de gaz, et votre eau sera prête plus vite. Choisissez toujours une casserole adaptée à votre brûleur: les flammes ne doivent pas venir lécher les parois de la casserole, c’est une déperdition importante ! Et pour l’eau à bouillir (pâtes, œufs, riz, légumes) utilisez votre bouilloire pour amener l’eau à 100°C puis versez l’eau dans la casserole, l’ébullition sera atteinte en moins d’une minute.

Deux appareils indispensables : le micro-ondes et le cuiseur vapeur

Ces deux appareils consomment évidemment de l’électricité, mais vous reviendrons moins cher que le gaz si vous les utilisez intelligemment. Le cuiseur vapeur possède généralement trois paniers, et peut être utilisé pour cuire des légumes, du riz, du poisson, de la viande blanche, etc. En empilant vos paniers, vous n’utilisez pas de gaz et vos aliments sont tous cuits en même temps ! Quant au micro-ondes, utilisez le aussi comme la bouilloire, pour faire bouillir l’eau des pâtes avant de la mettre dans la casserole; c’est plus rapide et plus économique. Et évidemment, tout ce qui peut être réchauffé (café, plats préparés, etc.) doit passer par le micro-ondes plutôt que par le gaz.

Quelques autres petites astuces…

Dans la maison, pour économiser sur le chauffage, pensez à fermer volets ET doubles-rideaux chaque soir. Veillez à ce que vos radiateurs ne soient pas obstrués par un meuble. Et dans la salle de bains, utilisez le sèche-serviettes en posant vos serviettes le plus haut possible sur l’appareil. Enfin, lorsque vous utilisez votre robinet, replacez toujours le mitigeur sur l’eau froide, vous éviterez le déclenchement de la production d’eau chaude à la prochaine utilisation ! Cela peut vous paraître anodin, mais 20% d’augmentation sur une facture annuelle à 2000€, et bien c’est quand même 400€ non ?