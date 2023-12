Pourquoi faut-il prêter attention à ce point vert (en haut à droite) sur l’écran de votre Smartphone ?

Lors du dernier recensement de la population en 2021, la France comptait 67,75 millions d’habitants. Le prochain recensement aura lieu en 2024, mais certains chiffres sont déjà connus, comme celui des possesseurs de Smartphones qui sont, en 2023, 55,88 millions selon Statista. Ce chiffre devrait continuer d’augmenter pour arriver à 58,78 millions en 2027. Avez-vous récemment observé votre Smartphone ? Sur le coin, en haut à droite ou à gauche selon les modèles, apparaît peut-être un petit point vert ? Tous les Smartphones, qu’ils soient sous Android ou iOS, sont concernés par ce point vert, qui indique généralement que votre Smartphone fonctionne tout simplement. Mais attention, il peut également indiquer quelques failles de sécurité qu’il vaut mieux connaître. Décryptage.

Que peut indiquer ce fameux petit point vert ?

Le petit point vert n’indique rien d’anormal sur la plupart des Smartphones, cela signifie uniquement que vous utilisez votre caméra. Bref, rien de spécial. Cependant, il peut aussi indiquer une faille de sécurité. En creusant un peu la question, il s’avère que le petit point vert apparaît lorsque vous utilisez votre caméra ou votre micro. Si le point vert apparaît hors des champs d’utilisation de votre caméra par vos soins, c’est probablement qu’une personne l’utilise donc, à votre insu, et il faut être vigilant. Cette fonctionnalité, ajoutée par Google et Apple, a été mise en place par souci de transparence quant à l’utilisation des caméras et des micros. En réalité, le point vert, qui peut aussi être orange pour le micro sur un iPhone, doit être visible exclusivement lorsque vous décidez d’utiliser vos caméras ou vos micros. Autrement, il y aurait un problème !

Comment rester très prudent vis-à-vis de ce point vert ?

Le point vert indique donc que vous utilisez votre caméra ou votre micro. Toutefois, il indique aussi qu’ils sont utilisés en temps réel, donc par une application laissée ouverte ou pire, par un tiers qui aurait la main sur votre Smartphone. Souvenez-vous toujours du fait que votre Smartphone est une véritable mine d’or pour les cybercriminels qui sont très forts en matière de nouvelles techniques de piratage. Si votre point vert est constamment allumé, il est peut-être exploité par une application malveillante.

Comment éviter le piratage de votre caméra et, par conséquent, le fameux point vert ?

La première des choses à faire est de vous rendre dans la liste de vos applications et de désactiver, une à une, les autorisations d’ouverture de la caméra ou du micro. Et lorsque vous installez une nouvelle application, choisissez toujours d’autoriser l’utilisation de la caméra, quand vous ouvrez l’application, comme la géolocalisation d’ailleurs. Pour éviter ce genre de désagréments, télécharger uniquement des applications vérifiées par Google Store ou Apple Store est probablement la meilleure attitude à adopter. Une fois que vous aurez désactivé toutes les autorisations, fermez toutes les applications en cours, éteignez votre Smartphone, puis rallumez-le.

Normalement, vous devriez voir le point vert s'éteindre, si vous n'avez pas déclenché une vidéo à réaliser ni une conversation avec un proche. La vigilance est de mise concernant ce petit point vert. En effet, comme vous l'apprendrez peut-être, il peut indiquer une faille de sécurité et menacer vos données personnelles. Avez-vous observé votre Smartphone et découvert ce point vert ? Cet article vous a-t-il été utile ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience.