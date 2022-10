Quel est le meilleur bois de chauffage, celui qui dure le plus longtemps ?

En cette fin du mois d’octobre, les températures sont encore très hautes et vous profitez encore de déjeuners en terrasse… C’est une mauvaise nouvelle pour l’environnement, mais plutôt une bonne pour votre porte-monnaie, car pendant ce temps, vous ne dépensez pas d’argent pour vous chauffer. En toute logique, cela ne devrait plus durer très longtemps, même si nous ignorons ce que nous réserve la météo. Le dicton Noël au balcon, Pâques aux tisons se vérifiera-t-il cette année ? Quoi qu’il en soit, si vous vous chauffez au bois, des espèces de bois sont plus efficaces et plus économes que d’autres. On vous explique quels bois choisir pour optimiser votre poêle à bois !

Comment optimiser le rendement du bois ?

La première des choses à savoir concerne l’âge de votre bois. Si vous brûlez un bois de chauffage trop jeune, il sera donc trop vert et trop chargé en humidité. Le résultat sera qu’il chauffera beaucoup moins, et qu’il dégagera beaucoup de fumées. Un bois sec, de deux à trois ans d’âge, sera ainsi plus économe et plus efficace surtout. À l’inverse, un bois trop vieux, sera, lui, bien sec, mais justement trop sec et votre tas de bois risque de fondre rapidement… La seconde des choses à savoir concerne le stockage de votre tas de bois. Il faut l’entreposer à l’abri de la pluie, de préférence contre un mur, ou sous un abri à bois, conçu pour l’occasion. Pensez à laisser un espace entre le bois et le mur afin que le bois puisse être aéré… Si vous ne disposez pas d’abri à bois, recouvrez-le d’une bâche pour le protéger de la pluie. Enfin, il vous faudra choisir un bon « non traité », afin d’éviter les émanations de

lors de la combustion.

Quel bois choisir ?

Pour allumer votre feu, vous pouvez choisir des allume-feux en laine de bois, de petits morceaux de cagettes de légumes récupérées, du pin, du sapin, du douglas, donc des résineux qui brûlent rapidement. Une fois votre feu allumé, les meilleurs bois de chauffage sont le frêne, le hêtre, le chêne, l’érable ou le merisier, des bois durs qui « prendront le temps » de brûler et se consumeront lentement en dégageant une belle chaleur enveloppante. Le frêne est un bois qui crépite, quand le chêne produit de magnifiques braises, idéal pour garder un feu la nuit par exemple. Le bois comme moyen de chauffage est encore le combustible le moins cher en comparaison du gaz, du fioul ou de l’électricité. Mais, impossible de savoir si cette tendance se vérifiera dans les années à venir, car de plus en plus plébiscité, le bois augmente fortement.

Quelle rentabilité pour le bois ?

Le chauffage au bois en bûches représente 70 % des appareils de chauffage. Cependant, la tendance de ces dernières années est au poêle à pellets, qui connaît un succès fulgurant, même si, cette année, trouver du pellet de bois s’avère compliqué… Ce système de chauffage à granulés semble plus rentable que le poêle à bois, avec un rendement de 85 % pour les poêles normés Flamme Verte, contre 75 % pour les poêles à bois classiques. Quel que soit votre choix, veillez toujours à choisir des bois certifiés « NF Bois de chauffage » et des pellets « NF Granulés Biocombustibles ».

Ensuite, gare aux arnaques sur internet, elles sont nombreuses en ce moment ! Quant au prix, la bûche revient un peu moins chère que le pellet de bois avec un prix moyen de 0,045 €/kWh contre 0,070 €/kWh pour les granulés de bois en vrac. Soit 48 à 78 € / MWh pour le bois, ou 73 à 103 € / MWh pour les granulés… Un système de chauffage au gaz ou électrique tourne autour de 84 à 154 €/MWh, en temps normal… Les hausses de prix attendues pourraient faire changer la donne d’ici peu !