Quelle surface de panneaux solaires pour une maison de 150 m² ?

Avec les différentes augmentations de l’électricité, nous sommes nombreux à réfléchir à l’installation de panneaux solaires. Produire de l’énergie à partir du Soleil, voire en revendre une partie, est évidemment la meilleure option possible. « Le solaire photovoltaïque consiste à convertir la lumière du soleil en électricité grâce aux panneaux photovoltaïques. L’électricité ainsi produite peut être utilisée sur place ou injectée dans le réseau public de distribution électrique », rappelle l’ADEME. Mais, comment connaître le coût total d’une installation photovoltaïque ? Et, quelle surface de panneaux prévoir pour une maison de 150 m² ? Nous allons vous aider à y voir un peu plus clair. Décryptage.

Comment estimer vos besoins en électricité ?

Plusieurs facteurs sont à considérer avant d’envisager une installation de panneaux photovoltaïques sur votre toit. En effet, en fonction de vos besoins, de la composition de votre famille, et de votre zone géographique d’habitation, les besoins seront différents. Si vous souhaitez installer des panneaux solaires, sur un toit déjà existant, il vous suffit de consulter votre facture annuelle, qui vous donnera précisément votre consommation annuelle en kWh. Dans le cas d’une nouvelle construction, vous trouverez, par exemple, ce calculateur en ligne, mis à disposition par Engie. Attention, le résultat obtenu est bien personnalisé, mais ne prend pas en compte vos données réelles. Si vous possédez, entre autres, un appareil très énergivore, il ne sera pas considéré. Il faut savoir que la consommation électrique d’une maison de 150 m² est estimée de 14 950 kWh/an à 21 050 kWh/an.

Quelle puissance de panneaux solaires choisir pour cette consommation ?

Pour vous donner un ordre d’idée, nous allons nous baser sur une consommation de 15 000 kWh par an, consommation qui peut donc varier, notamment si vous possédez des appareils énergivores. Pour calculer la puissance nécessaire, il faut savoir que celle des panneaux solaires est exprimée en kWc (kilowatt-crête). Dans les faits, 1 kWc de panneaux solaires produit de 900 à 1 400 kWc par année en fonction de votre lieu géographique et, par conséquent, de son taux d’ensoleillement. Prenons donc une moyenne située à 1 200 kWc produits par an. Voici alors le calcul à effectuer :

15 000 / 1 200 = 12,5 kWc

La capacité de production de vos panneaux solaires sur l’année devra donc être d’au moins 12,5 kWc.

Quel serait le coût d’une telle installation ?

Avant de vous donner une estimation du coût de l’installation pour produire de l’électricité pour 150 m², il faut savoir que celle-ci peut varier en fonction de plusieurs critères :

Le type de panneaux solaires (photovoltaïques, thermiques, hybrides)

Le nombre de panneaux installés

La puissance de chacun

La nécessité d’ajouter du matériel comme un micro-onduleur, ou l’intégration au bâti existant, par exemple.

Passons au coût éventuel de notre installation de 12 kWc pour 15 000 kWh produits par an. Une installation qui, puisqu’elle dépasse les 3 kWc, devra être soumise à déclaration préalable de travaux, soit dit en passant. Voici la moyenne des coûts à prévoir :

Pour 3 kWc : de 9 000 € à 13 000 €

Pour 6 kWc : de 16 000 € à 19 000 €

Pour 9 kWc : de 25 000 € à 30 000 €

Pour 12 kWc : de 35 000 € à 45 000 €

Le coût global englobe le prix des panneaux solaires ainsi que tous les accessoires requis, accompagné d’une installation en surimposition, qui est la méthode la plus fréquemment utilisée. Si le montant vous semble élevé, il est important de noter que diverses aides financières sont disponibles, offertes par l’État et les collectivités locales. Il est recommandé de vous informer davantage pour découvrir les différentes options auxquelles vous pourriez être éligible. Retrouvez les aides disponibles pour les panneaux solaires sur le site du ministère de l’Économie.

Et, combien faut-il prévoir de surface pour produire de l’électricité pour 150 m² ?

Il est important de considérer plusieurs facteurs lors de la planification de l’installation de panneaux solaires sur votre toit. Avant tout, il est essentiel de calculer le nombre de panneaux nécessaires en fonction de la puissance choisie, tout en vérifiant la capacité et la robustesse de votre toit pour les accueillir. Par exemple, si vous optez pour des panneaux photovoltaïques de puissance moyenne, évalués à 375 Wc chacun, le calcul serait le suivant : 12 000 Wc / 375 Wc = 32 panneaux requis. Ainsi, pour une maison de 150 m², environ 32 panneaux solaires seraient nécessaires, occupant une surface totale de 54,4 m². Pour répondre aux besoins énergétiques d’une maison de cette taille, il est recommandé d’installer idéalement une puissance de 12 kWc, générant approximativement 15 000 kWh par an. Cependant, le coût moyen de cette installation se situe de 35 000 à 45 000 €, ce qui peut être une somme importante. Si le budget initial est un obstacle, il est envisageable d’installer une puissance inférieure, ce qui réduira les coûts. Dans ce cas, vous pouvez compléter vos besoins énergétiques en achetant de l’électricité à votre fournisseur habituel de réseau. Cette approche permet de commencer votre transition énergétique de manière plus accessible, tout en vous procurant la possibilité de produire et de consommer une partie d’électricité verte au quotidien.

Petit récapitulatif des aides disponibles pour installer des panneaux solaires.

Les prix que nous vous avons détaillés ne tiennent pas compte des aides possibles de l’État, voire de certaines collectivités locales. Néanmoins, la plupart des aides sont données sous forme de remboursement après travaux, et obligent donc les utilisateurs à avancer les sommes de l’installation. Enfin, la plupart des aides sont également soumises à conditions de revenus, ce qui peut aussi être un frein au passage vers les panneaux solaires. Voici les aides possibles en 2024 :

La prime à l’autoconsommation photovoltaïque

L’autoconsommation photovoltaïque se réfère à l’utilisation de l’électricité produite localement à partir de l’énergie solaire, permettant ainsi de profiter d’une source d’énergie propre et abondante, tout en contribuant à la transition énergétique. Les systèmes favorisant l’autoconsommation, connus sous le nom d’installations de vente en surplus, bénéficient d’une prime à l’investissement. Cette prime, dégressive et dépendante de la puissance de l’installation, encourage le développement de solutions d’autoconsommation photovoltaïque. Tous les détails sur photovoltaique.info/fr.

Le taux de TVA réduit

Dans le cadre de la transition énergétique, les installations de panneaux solaires bénéficient d’une TVA réduite à 5,5 % contre 20 % pour les autres produits. Cette aide est valable pour tous les clients puisque l’entreprise qui installera vos panneaux solaires l’appliquera directement sur sa facture. Attention, les entreprises doivent, en revanche, être certifiées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Cependant, cette aide est accordée pour les installations de puissance inférieure ou égale à 3 kWc.

L’obligation d’achat

Cette dernière aide consiste à réaliser des bénéfices sur votre surplus d’électricité, que votre fournisseur a obligation de vous racheter. Vous êtes alors en droit de revendre tout ou une partie de votre production, à des tarifs fixés trimestriellement par arrêté ministériel. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .