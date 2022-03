Retrofit : la remorque Biomega transforme n’importe quelle bicyclette en vélo électrique

Une étrange mais ingénieuse idée que proposait en début d’année dernière la start-up danoise Biomega, c’est sa remorque Biomega Ein, un moyen simple et efficace pour transformer n’importe quel vélo en un vélo à assistance électrique. Les vélos haut-de-gamme sont la spécialité de cette marque(dont on parlait dans cet article) depuis 1998, qui propose déjà des vélos à assistance électrique très connus au Danemark : les OKO et AMS-E low. Avec la remorque Biomega Ein, la start-up comptait repousser les limites de l’ingéniosité. A première vue, cette remorque blanche et design n’annonce rien de plus que sa fonction de transporter de la marchandise… Mais elle cache évidemment un petit secret ! Découverte.

Une remorque pour vélo

La remorque Biomega Ein est conçue d’une coque en polypropylène, d’un bras en aluminium ainsi que d’une roue qui intègre un moteur électrique. Avec sa batterie lithium, elle promet 85 kilomètres d’autonomie et peut être complétée par une batterie supplémentaire. Elle se rechargerait en cinq heures seulement. La Biomega Ein s’arrime au vélo et devient en quelque sorte le moteur du vélo électrique. Elle fonctionne exactement de la même manière, en détectant le mouvement du vélo, elle accompagne le cycliste en libérant son énergie. Et bien entendu, elle conserve sa fonction originelle qui est de transporter des marchandises, ou deux sièges enfants d’ailleurs !

Un concept ingénieux cette remorque !

Biomega est parti d’un constat simple: les vélos électriques sont assez onéreux, et tout le monde ne peut pas (ou n’a pas besoin) d’un vélo électrique pour tous les déplacements. Mais tout le monde peut, dans certaines circonstances, avoir besoin d’un vélo plus puissant que le classique pour transporter des charges lourdes ou emmener les enfants à l’école… La remorque Biomega Ein permettrait donc à n’importe quel propriétaire de vélo classique de le transformer en un vélo électrique, en annulant son propre poids et sans changer de monture !

La remorque se fixe d’ailleurs directement sur la selle ! La Biomega Ein est prévue pour une mobilité fluide et sans tracas… Elle est une capsule monocoque élégante et blanche, qui peut accueillir deux enfants ou une cargaison. Biomega présente sa remorque comme un moteur numérique intelligent et rechargeable [qui] détecte le mouvement dans le vélo et répond avec sa propre puissance, proportionnellement, créant une expérience de croisière « en apesanteur » En fait, elle vous assiste quand vous en avez vraiment besoin, mais vous rend la liberté de pédaler dès que vous le souhaitez.

Quel était le prix annoncé pour cette innovation ?

Lors du lancement de la campagne sur IndieGogo, la remorque Biomega Ein était proposée à 745€, puis à 1195€ lors de sa commercialisation définitive. La campagne de financement participatif avait largement atteint les objectifs fixés par Biomega. Nous précisons que la campagne IndieGogo a pris fin en mai 2021 et que les livraisons devaient avoir lieu en décembre dernier. L’entreprise indique cependant qu’elle a pris du retard à cause de la crise sanitaire. “La crise mondiale croissante de la chaîne d’approvisionnement signifie que nous devons reporter la date de livraison prévue de décembre 2021 au printemps 2022. Nous vous tiendrons au courant”. Nous trouvons, en tout cas, le concept intéressant ! Plus d’infos : Biomega.com