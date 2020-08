Camping-Car : Le nouveau Concorde Liner est magnifique mais son prix n’est pas à la portée de toutes les bourses…

En matière de camping-car, vous avez celui que vous fabriquez vous-même avec une Twingo comme le Youtubeur Antoine. Vous avez celui que vous achetez d’occasion. Et puis vous avez le grand luxe, qui vient du constructeur allemand Concorde ! 11,5 mètres de long avec le confort maximum et un garage intégré pour pouvoir vadrouiller sans déplacer le mastodonte !

Le constructeur allemand Concorde fabrique depuis 35 ans des camping-cars exceptionnels, il le prouve encore une fois avec le Concorde Liner… Il faudra juste vendre tous vos biens pour pouvoir l’acquérir… Et encore rien n’est moins sûr !

Le Concorde Liner affiche tout en GRAND ! Par sa taille de 11.50 de long par 2.50 de large, tout le monde ne peut pas le conduire. Côté moteur, il est posé sur un porteur Mercedes Atego six cylindres 7.7 développant 290 chevaux !

A l’intérieur, sans surprise au regard de ce que fait déjà Concorde, c’est un palace roulant ! Immense séjour, meubles en poirier design, façade des placards « haute brillance ». La cuisine en L propose des rangements spacieux, des plans de travail dignes d’une cuisine « fixe ». Il va de soi que la cuisine est équipée de tout l’électroménager y compris un lave-vaisselle.

Crédit photo : Concorde

Quant à la partie couchage, c’est du queen size qui vous attend pour y loger presque toute votre famille ! La salle de bain est toute aussi luxueuse que le reste avec des meubles en noyer et sa douche à effet pluie !

Crédit photo : Concorde

Et pour parfaire le tableau, le camping-car peut accueillir une Fiat 500 ou une Mini Cooper dans son « garage » ! Pratique pour aller faire ses emplettes ou visiter les environs. Et surtout plus facile à déplacer que les 12 tonnes du camping-car.

Vous l’aurez compris, c’est un permis poids lourd qu’il faut pour conduire cet engin… Et dernier détail, il faudra débourser 350 000€ pour le modèle de base… Nous n’imaginons même pas le prix de ce bijou si vous le choisissez « toutes options » !