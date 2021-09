CrownCruiser : un très puissant (1000W) et endurant (160KM) vélo électrique

Les vélos électriques sont de plus en plus présents sur le marché. Et cela ne risque pas de diminuer, avec les différentes aides pour l’achat d’un vélo électrique. Les vélos électriques sont de plus en plus performants tout en étant plus accessibles.

D’ailleurs le constructeur CrownCruiser vient de lancer sur Indiegogo une campagne de financement participative pour son vélo électrique du même nom. A mi-chemin entre une moto électrique et un vélo, il brise les codes des vélos électriques que nous avons l’habitude de voir. On vous le présente en détail.

Présentation de la CrownCruiser

Dotée d’un style totalement unique, la CrownCruiser ne ressemble à aucun autre vélo. Développé par des experts de l’aérospatiales, de l’énergie durable et des sports mototrisés, le design du vélo électrique CrownCruiser mélange à la fois style rétro et futuriste explique le communiqué de presse.

En plus de son apparence hors du commun, ce vélo électrique dernière génération est muni d’une série de caractéristiques plus performantes les unes que les autres. Ce vélo se compose d’un cadre monocoque en fibre de carbone ce qui le rend léger et ultra résistant. La CrownCruiser est disponible en plusieurs couleurs mais également en différentes peaux sur mesure afin de permettre une personnalisation à l’infini. Le vélo électrique CrownCruiser est tout autant à l’aise dans les trajets quotidiens que sur la plage ou encore les sentiers battus.

Les spécifications en détails

Elle est équipée d’un système antivol avec reconnaissance du conducteur. De plus, la CrownCruiser est doté d’un système de localisation GSM ainsi que de la technologie Bluetooth complété par une application de statistiques de conduite. Pour finir, CrownCruiser a pensé à tout ! La start up ont ajouté à leur vélo un capteur gyro-accélérométrique. Ce capteur permet notamment de détecter les chutes afin de transmettre votre position à votre contact d’urgence.

La CrownCruiser est muni d’un puissant moteur CC sans balais pouvant fournir une puissance maximale de 1000 W. Son moteur lui permet de parcourir une distance de 160 km et est disponible en deux tailles différentes.

Le premier moteur est un système d’assistance au pédalage pouvant produire des vitesses jusqu’à 15,5 mph à 250 W. Combiné avec l’accélérateur, le moteur du moyeu arrière de 750 W entre en action. Ce qui permet au CrownCruiser d’atteindre une vitesse de 50 km/h.

La popularité des vélos électriques

De nos jours, les vélos électriques se vendent très facilement et dans le monde entier. Les différentes politiques gouvernementales et l’impact du Covid 19 ont fortement influés sur les ventes de vélos électriques. Selon Cycling Inudstries Europe, les ventes de vélos électriques devraient atteindre 30 millions d’ici 2030. Que vous soyez passionné par le vélo ou que vous cherchiez une alternative durable de deux roues, CrownCruiser promet aux cyclistes une expériences unique et exceptionnelle.

CrownCruiser à récemment annoncer qu’il a été sélectionné par le Fonds d’innovation durable d’Innovate UK. L’entreprise a alors reçu 139 910 £ afin de mettre en place un centre d’exploitation et d’assemblage basé à Sheffield.

Beaucoup d’entreprises ont été impactés négativement par la pandémie mondiale de ces dernières années. Le Fond d’innovation durable d’Innovate UK permet notamment d’aider les produits innovants à se développer sur le marché.

Avec son offre de lancement à moitié prix, l’e-bike CrownCruiser est actuellement disponible au prix de 3 150 dollars. Vous pouvez retrouvez toutes les informations nécessaires à la vente du CrownCruiser sur la page officielle Indiegogo.