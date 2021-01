Désormais les campings-cars doivent aussi apposer des autocollants « Angles Morts » !

Une nouvelle décoration sur votre camping-car ? Non, un autocollant désormais obligatoire depuis le 1er janvier 2021. En effet le Décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 impose désormais une signalisation matérialisant les angles morts sur certains véhicules. Les angles morts représentent un réel danger pour les piétons et les cyclistes.

Ils représentent 3% des accidents mortels dont 10% de piétons ! Lorsque les piétons ou cyclistes se trouvent dans l’angle mort, ils ne sont en aucun cas visibles par le conducteur. L’apposition d’autocollant sur les véhicules se veut protéger les usagers en leur indiquant qu’ils ne seront peut-être pas vus ! Quels véhicules ? Comment les coller ? On vous explique tout !

Quels véhicules sont concernés et où les coller ?

Tous les véhicule de plus de 3.5 tonnes sont concernés, y compris les autocars et camping-cars. La signalisation comporte 3 autocollants qui doivent être visibles de chaque côté et à l’arrière du véhicule. Les autocollants doivent se siture entre 0.90 m et 1.50 m du sol, jamais plus haut ou plus bas. Il faut également que les autocollants ne cachent pas les feux de signalisation ou les plaques d’immatriculation. Et évidemment ils ne doivent pas gêner le champ de vision du conducteur.

Quelques conseils :

La sécurité routière donne quelques conseils aux piétons et deux-roues pour éviter les angles morts :

Ne jamais dépasser un véhicule par sa droite

Si le véhicule manœuvre, ne cherchez pas à le dépasser que ce soit à droite ou à gauche

Ne stationnez jamais sous les rétroviseurs d’un véhicule lourd

Si vous êtes piétons, traversez évidemment sur les passages piétons

Portez un gilet réfléchissant dans les endroits peu éclairés

N’utilisez pas votre téléphone portable en marchant

Manifestez au chauffeur votre intention de traverser.

Quelles sanctions ?

Le décret est applicable depuis le 1er janvier dernier. Et les véhicules lourds doivent être équipés immédiatement. Cependant pendant 12 mois, les véhicules déjà équipés d’autres modèles manifestant les angles morts, seront conformes au décret. Passé le 1er janvier 2022, seuls les autocollants réglementaires seront acceptés.

En cas de non-respect, le chauffeur (ou son employeur) s’expose à une amende de 4ème classe, soit 135€. Amende qui peut être minorée en cas de paiement immédiat ou majorée en cas de dépassement du délai de paiement. Cette disposition concerne également les véhicules étrangers circulant sur le sol français (camping-cars compris).