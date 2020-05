EOVOLT, une gamme de vélos électriques que vous pouvez plier en seulement 10 secondes

Les vélos à assistance électriques (VAE) continuent de gagner en popularité en France, avec plus de 2,5 millions d’unités vendues l’année dernière. Il faut dire que les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des modèles à la fois pratiques et performants.

C’est notamment le cas de la marque française EOVOLT, dont le dernier bébé combine admirablement excellence et praticité. La marque propose une gamme de vélos qui se plient facilement en seulement 10 secondes chrono !

Ultra-légers et pliables en un tour de main: EOVOLT a été fondé en 2018 par deux comparses, Baptiste Fullen et Luca Chevalier. Grands fervents des vélos électriques, ils ont décidé de fonder leur propre marque 100 % made in France et lancer une gamme de VAE pratiques et performants mais également pas chers.

La gamme de vélos électriques EOVOLT a été spécialement pensée pour répondre aux besoins des citadins. Les vélos se caractérisent par une structure compacte et ultralégère. Par rapport aux 20 kg des modèles concurrents, on peut les qualifier de poids plume avec leurs 14 petits kg. Pliables en une dizaine de secondes seulement, les VAE EOVOLT sont dotés d’aimants qui permettent de fixer les roues l’une à l’autre lorsque le vélo est plié.

Résultat, les vélos ne sont pas encombrants du tout. Ils peuvent être transportés et rangés partout. Une fois plié, vous pourrez facilement glisser votre vélo EOVOLT dans le coffre de votre voiture ou dans un coin de la maison ou du bureau. Vous pourrez également le transporter aisément dans les transports en commun.

Crédit photo : Eovolt / Facebook

Des vélos à la pointe de l’innovation et la technologie

Avec sa gamme de VAE, EOVOLT propose une combinaison parfaite entre design, confort d’utilisation et innovation technologique.

Les vélos sont équipés d’une batterie en lithium-ion directement intégrée dans la tige de la selle. La batterie est interchangeable et se charge rapidement sur secteur.

Ils sont propulsés par un moteur Brushless de 250 w qui propose 5 niveaux d’assistance, une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie pouvant aller jusqu’à 100 km.

Les vélos embarquent également un ordinateur de bord avec écran LCD qui offre plusieurs fonctionnalités : personnalisation de l’assistance électrique, suivi de niveau de la batterie, mesure de la vitesse et la distance parcourue, mais aussi un port USB intégré.

Crédit photo : Eovolt / Facebook

EOVOLT propose une gamme complète pour tous les besoins et tous les budgets. Les VAE de la marque se déclinent en cinq différents modèles pour répondre à tous les besoins et les budgets. Selon vos habitudes et votre portefeuille, vous pourrez choisir entre les modèles « CITY, » « CITY X, » « RETRO, » « SPORT » ou encore « CONFORT. » Pour ce qui est du prix, la gamme de tarifs se situe entre 1 190 à 1 690 euros.