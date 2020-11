eScooter : Mercedes dévoile une nouvelle trottinette électrique avec « une durée de vie » de 5000 km !

Le géant allemand de l’automobile vient de faire un pas supplémentaire vers l’avenir. Après avoir présenté sa berline 100 % électrique EQS en juin dernier, Mercedes revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec un deux-roues conçu pour la mobilité urbaine.

Après l’EQ Mercedes-Benz dévoilée en 2019 l’eScooter est en fait la deuxième trottinette électrique du constructeur! Annoncé pour une durée de vie de 5000 km, l’engin ne déroge pas aux règles de conception en vigueur chez le constructeur. Aussi, il est par exemple conçu avec des matériaux de qualité pour s’assurer à la fois de sa légèreté et de sa solidité. En parlant de cela, notez qu’il pèse moins de 14 kg.

Une trottinette électrique développée en partenariat avec Micro Mobility Systems AG

Il faut savoir que l’eScooter n’est pas uniquement l’œuvre de Mercedes-Benz. Micro Mobility Systems AG a également participé à sa conception. Si vous ne le savez pas encore, cette entreprise suisse est à l’origine de la Microlino, une voiture électrique biplace présentée pour la première fois en 2016. Autant dire qu’elle n’est pas nouvelle dans le domaine de la mobilité verte.

Côté apparence, cette trottinette électrique de Mercedes se distingue par son look plus ou moins agressif. Un look qui est d’ailleurs agrémenté par sa couleur noire. La colonne de direction comporte l’écusson de l’entreprise, alors que la planche est recouverte d’un matériau au profil antidérapant. Sachez par ailleurs que la Mercedes eScooter est équipée de deux grandes roues de 20 cm de diamètre pour une conduite confortable en toutes circonstances.

Un moteur de 500 W

En plus de sa longévité déjà assez impressionnante pour une trottinette électrique, l’eScooter dispose d’un moteur électrique de 500 watts qui lui permet d’avoir une vitesse max de 20 km/h. Sa batterie accuse quant à elle une capacité de 7,8 Ah, promettant une autonomie théorique de 25 km. 2 heures de charge suffiraient pour avoir un niveau de charge de 70 %.

Cette deuxième trottinette électrique de Mercedes est en outre dotée d’un écran de contrôle central qui affiche la vitesse, la distance parcourue, l’autonomie et le mode de conduite. Grâce à l’application compagnon, l’utilisateur pourra également voir ces informations directement sur son smartphone.

Il est certes agréable d’apprendre cette arrivée du constructeur allemand sur le marché des trottinettes électriques, mais pour y réussir, il devra faire preuve d’ingéniosité. En effet, avec les modèles de chez Xiaomi qui sont facturés à moins de 500 €, Mercedes sera obligée d’adopter une approche commerciale innovante.