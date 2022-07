Il transforme un Piaggio Ape MP600 en mini camping-car tout mignon

Qui a dit qu’un camping-car devait être immense, luxueux et hyper connecté ? Pour la plupart des gens, ces critères définissent un camping-car, et il est vrai que certains modèles peuvent atteindre des sommes faramineuses… Pour Steve Dawe, un youtubeur qui compte près de 1.5 million d’abonnés, camping-car rime avec Piaggio ! Vous avez bien lu, cet homme a inventé un camping-car en partant d’un modèle Ape MP600, petit tricycle électrique qu’il a transformé lui-même. Nous connaissons tous le célèbre Piaggio, probablement l’un des symboles de l’Italie, mais de là à le transformer en camping-car, il faut pas mal d’imagination… Et Steve Dawe ne semble pas en manquer ! Découverte.

Le mini camping-car de Dawe

Le youtubeur n’en n’est pas à son coup d’essai, il avait déjà fabriqué une petite remorque en forme de larme, mais le camping-car qu’il a créé peut se targuer d’être actuellement le plus petit qui existe. Et on comprend très vite pourquoi ! Il a donc opté pur un Piaggio Ape MP600 et restauré la base du scooter, le tricycle à plateau. Il a également refait le moteur avant d’installer une petite nacelle sur mesure et démontable. Certes, il n’a pas beaucoup d’espace dans son camping-car mais il peut l’emmener partout et finalement il a l’air hyper pratique. Il a peint le sous-châssis avec une peinture protectrice, tout comme les panneaux de bois, noir pour l’un, vert pour les autres… Il a ensuite remonté les panneaux puis installé des garde-boues. L’intérieur a été peint comme l’intérieur pour un look Nature et Naturel peut-être ?

Un mini tour à l’intérieur ?

La visite va être assez rapide vu le peu d’espace du camping-car ! Concrètement, il dispose d’une planche sur lequel il a installé un lit, en fait un vieux canapé qu’il a recouvert d’un tissu vert olive. C’est d’ailleurs probablement cette couleur qui a inspiré le nom de l’engin puisqu’il a été baptisé « Olive The Micro Camper ». Steve a aussi installé des roulettes sous son canapé pour pouvoir le mettre à l’extérieur et peut-être dormir à la belle étoile ! Au sommet de son mini camping-car, il a installé une zone de stockage et un hayon sur la porte arrière.

Et techniquement cela donne quoi ?

L’Olive Mini Camper s’équipe d’un système électrique autonome de 12 V et est alimenté par un panneau solaire de 170 W, un contrôleur et une batterie de 110 Ah. Dans sa minuscule cuisine, il a quand même pu installer une plaque de cuisson, un four, l’éclairage, la télévision, la radio, tout cela autour du canapé, pièce unique et centrale de son invention. Le youtubeur ne donne ni le prix que lui a coûté cette rénovation, ni l’autonomie de son engin étrange… Gageons qu’il devrait être difficile de faire de nombreux kilomètres avec l’Olive Mini Camper, mais il est trop craquant non ?

Piaggio, des visionnaires avant l’heure ?

Saviez-vous que le Piaggio APE avait été créé en 1946 et présenté à la Foire Internationale de Milan, pour une raison simple : “Il s’agissait de combler une lacune dans la gamme des moyens de transport légers des années d’après-guerre. Il nous est apparu évident qu’il fallait proposer une petite fourgonnette (moto fourgonnette) de petite cylindrée et faible consommation, fiable, bon marché avec un très faible coût d’entretien, facile à conduire dans le trafic urbain, et surtout adaptée au transport des marchandises pour alimenter les commerces des centres-villes et des campagnes.” (Source : Wikipédia) Aujourd’hui, tous les constructeurs cherchent à fabriquer la petite voiture idéale pour les déplacements urbains, et pour le dernier kilomètre… Piaggio avait tout compris, et il y a 76 ans de cela ! Trop forts les Italiens non ?