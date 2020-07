La France a-t-elle censuré une pub de vélo électrique car trop critique avec l’industrie automobile ?

En France, il y a des vérités qui semblent ne pas devoir être dites selon un constructeur néerlandais de vélo électrique. Alors qu’en Allemagne et aux Pays-Bas, une publicité pour un vélo passe sans problème à la télévision, ce n’est pas le cas en France ! Le constructeur VanMoof a même reçu un courrier de l’ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité).

Ce courrier indique que la publicité en question devra être modifiée avant de pouvoir être diffusée en France ! Pourtant elle ne choque pas, n’est pas violente et finalement pleine de bon sens… Oui mais voilà, elle dénigrerait un certain type de produit ce qui serait apparemment « interdit » dans notre pays.

Concrètement cette publicité prône l’utilisation du vélo électrique, mais au détriment des voitures de sport. Elle montre une voiture sportive, de la fumée noir charbon, des embouteillages monstres et finalement un accident… Elle sous-entend donc, que la voiture de sport est polluante et dangereuse ! La voiture de sport est finalement remplacée par un vélo VanMoof, ce qui sous-entend toujours que le vélo est propre et beaucoup moins dangereux.

Si on analyse la publicité, elle ne fait que refléter une certaine vérité ! Qui pense encore qu’une voiture de sport ne pollue pas et n’est pas dangereuse ? Quant à l’incitation au passage à l’électrique, n’est-il pas l’un des fers de lance de notre gouvernement en ce moment ?

Crédit photo : VanMoof / Capture vidéo YouTube

VanMoof estime avoir été censuré et ne comprend pas vraiment la décision de la France à l’égard de cette publicité… écologique ! Le constructeur néerlandais ne changera pas pour autant sa publicité, les réseaux sociaux se chargeront de la relayer… L’interdire est peut-être le meilleur moyen pour que la presse en parle et qu’elle fasse finalement le tour du monde ?