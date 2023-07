Que couvre une assurance auto ?

Lorsque l’on achète une voiture, ou que l’on change pour un autre modèle ou une voiture électrique, il est obligatoire de souscrire une assurance pour celle-ci. Cependant, tous les contrats d’assurance n’offrent pas les mêmes garanties pour le souscripteur. Si quelques garanties sont prévues dans chaque formule, d’autres sont optionnelles, mais revêtent aussi une grande importance. Mais, alors, comment choisir une assurance pour sa voiture ?

Quelles sont les garanties proposées par toutes les formules ?

Plusieurs garanties sont généralement incluses dans tous les contrats, ce qui ne doit pas vous empêcher de vous renseigner avant de signer. Il s’agit de la Responsabilité Civile, qui couvre les dommages causés à autrui. Cela peut être les réparations de la voiture affectée, mais également les blessures corporelles résultant d’un accident. Cette garantie s’applique par ailleurs si vous renversez un piéton, ou un cycliste par exemple. La plupart des contrats proposent désormais une garantie du conducteur avec une indemnisation variable de 500 000 € par exemple. Cette garantie est primordiale, car elle couvre les dommages et blessures subies par le conducteur, qu’il soit responsable ou non de l’accident. La plupart des contrats proposent aussi la défense de vos intérêts à la suite d’un accident, pour tout ce qui concerne les démarches judiciaires, etc.

Quelles autres formules peuvent vous être proposées ?

La formule dite « au tiers » offre donc les garanties énoncées ci-dessus, c’est la couverture minimale pour assurer sa voiture. Il existe ensuite, d’autres formules, avec des garanties plus importantes, et aussi plus variées et ciblées. Ainsi la formule dite « au tiers plus » ou « intermédiaire », ajoute à ses garanties, une assistance panne 0 ou 25 km selon les compagnies, le bris de glace, le vol, l’incendie, les catastrophes naturelles, etc. La dernière formule, appelée « tous risques » offre toutes les garanties énoncées précédemment et vous couvre aussi pour « dommages tous accidents ». Cette dernière couvre tous les dommages subis par votre voiture, que vous soyez responsables ou non de l’accident, que vous percutiez un arbre, ou que votre véhicule soit rayé ou dégradé par une personne mal intentionnée ou lors de manifestations publiques, par exemple. Le choix de votre contrat devra donc se faire en fonction de vos besoins, mais également des risques liés à votre lieu d’habitation, et de nombreux facteurs qui peuvent jouer sur votre choix.