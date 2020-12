Vélo électrique : Valeo dévoile un moteur avec boite de vitesses automatique doté d’un couple surpuissant

Si les vélos électriques tendent à gagner en popularité, c’est parce qu’à la différence des vélos classiques, ils nécessitent moins d’efforts physiques. Idéaux aussi bien pour la mobilité urbaine que pour la randonnée, ils doivent accuser une certaine performance avant de pouvoir répondre efficacement aux exigences des utilisateurs.

D’après Valeo, citant un rapport du cabinet McKinsey, les ventes de VAE seront multipliées par 15 au cours des dix prochaines années pour atteindre plus de 250 millions d’unités. Compte tenu de ces prévisions largement optimistes, l’équipementier automobile français a décidé de se lancer dans l’univers des vélos électriques. Pour marquer ses débuts dans ce domaine en pleine expansion, il a dévoilé un moteur avec boite de vitesses automatique.

e-Bike System, un groupe motopropulseur signé Valeo

Pour annoncer le moteur e-Bike System, Valeo a mis en ligne une vidéo qui révèle les raisons l’ayant poussé à inventer le produit. Dirigée par Geoffrey Bouquot, la courte présentation montre aussi les atouts de ce nouveau moteur électrique conçu pour être plus robuste que les références existantes. Pour cela, le directeur technique de Valeo affirme s’être focalisé sur tous les « points douloureux » du vélo électrique afin de les résoudre et garantir ainsi la satisfaction des cyclistes.

Le principal atout de l’e-Bike System réside dans le fait qu’il change automatiquement de vitesse afin s’adapter à la façon dont on pédale. Cette transmission automatique est si précise et intelligente que Valeo promet une détection du bon niveau d’assistance dès les premiers coups de pédale. La société affirme que l’assistance électrique fournie par son moteur est 60 % plus puissante que celle des systèmes actuels. De plus, l’e-Bike System peut être installé sur presque tous les vélos du marché.

Un couple allant jusqu’à 130 Nm

Effectivement, ce moteur pour vélo électrique de Valeo est capable de générer un couple de 130 Nm . Cela lui permet de multiplier par huit la force de pédalage fournie par le cycliste, contre cinq en moyenne avec les systèmes concurrents. Valeo souligne que ce couple impressionnant permet à un cycliste de grimper une pente de 14 % avec une charge de 150 kg, et ce, sans effort. Il faut savoir que le couple moteur d’un vélo électrique se situe habituellement entre 15 et 85 Nm selon le modèle…

Un vélo automatique à sept vitesses

Il faut savoir également que l’e-Bike System a besoin d’une alimentation de 48V. Sa transmission automatique à sept vitesses est reliée à une courroie pour transmettre la puissance vers la roue arrière. Par ailleurs, Valeo a mis l’accent sur la sécurité. Le moteur dispose notamment d’un antivol intégré aux pédales.