Vélo électrique : Valeo séduit les fabricants avec son nouveau système innovant à boîte de vitesse automatique

Le vélo électrique est de plus en plus prisé actuellement. Il est plus pratique et facile à garer en milieu urbain. Il permet également de faire d’une pierre deux coups car le déplacement se fait sans trop d’effort tout en permettant de faire une activité sportive douce et de garder une bonne santé. Justement, voyant cet engouement, Valeo a concocté un système 48V à boîte de vitesse automatique, spécialement adapté aux vélos électriques.

Valeo obtient la confiance des fabricants et multiplie ses contrats

Le groupe Valeo s’est fait un nom sur le marché du vélo à assistance électrique avec des créations plus remarquables les unes que les autres. Il joue maintenant dans la cour des grands et est devenu un concurrent direct de Bosch. En effet, ce mois-ci, Valeo a annoncé avoir conclu des contrats avec plusieurs fabricants afin d’équiper des vélos à assistance électrique. Il a cité quelques-uns de ses partenaires, à savoir les Ateliers HeritageBike, VUF Bikes, Cycleurope, La Manufacture Française du Cycle, entre autres.

D’après Cleanrider, le groupe a commandé plus de 100 000 unités de son moteur pour 2024. Ainsi, afin de livrer ses commandes à temps, Valeo commencera à produire sa nouvelle technologie en mai 2022. La marque a déclaré que l’assemblage sera réalisé dans l’usine d’Isle d’Abeau, en Isère. Elle mettra tout en œuvre pour satisfaire ses clients et investira aussi sur l’après-vente des vélos à assistance.

La création innovante de Valeo : un moteur multitâche

Le moteur innovant de Valeo a été développé en partenariat avec l’entreprise française Effigear. Cette technologie pour le vélo à assistance électrique intègre dans un même module, situé dans le pédalier, un moteur électrique 48 V et une boîte de vitesse automatique adaptative à sept vitesses. Ce système révolutionnaire du groupe Valeo a été spécialement conçu pour pouvoir s’adapter à différents types de vélos électriques.

“La boite de vitesses automatique adaptative, qui constitue une première mondiale sur un vélo électrique, s’adapte instantanément au besoin du cycliste grâce à un algorithme prédictif. Le changement des vitesses s’effectue en moins de 100 millisecondes quelles que soient les conditions d’usage et, surtout, sans aucune activation de commande manuelle. Grâce à Valeo, le vélo électrique peut désormais bénéficier des mêmes atouts qu’une voiture en matière de boite automatique adaptative”. Valeo (communiqué de presse)

Pour être plus précis, cette assistance électrique se retrouvera sur les vélos de trekking, les VTT et les vélos cargos. Même si au début, certaines personnes ont pris ce système présenté par le groupe Valeo à la légère, aujourd’hui, il prend de l’ampleur et attire beaucoup de fabricants, car il rend la mobilité de chacun plus facile et agréable. Plus d’infos : Valeo.fr