Voiture électrique : il invente un kit de conversion universel et l’installe dans une DeLorean (nom de Zeus !)

La conversion d’une voiture thermique en véhicule électrique serait-elle la solution pour l’avenir ? Mais également la solution pour conserver une voiture ancienne qui ne sera jamais fabriquée en version électrique comme une DeLorean par exemple ? Mike White est justement propriétaire d’une DeLorean, et passionné de voitures… Avec quelques amis, ingénieurs mais également passionnés de mécanique, ils ont fondé Ampere EV, un système qui permet de convertir les véhicules en voiture électrique. Basée à Dawsonville (Georgie), Ampere EV est née il y a cinq ans à la suite de la rencontre entre plusieurs hommes, tous spécialistes des voitures, et animés par l’envie de changer les choses… Et surtout de permettre au plus grand nombre de personne de passer à l’électrique sans changer de voiture. Présentation.

Les débuts de l’entreprise

Les fondateurs de l’entreprise, créée en 2020, ont commencé à travailler dans leur garage avec deux voitures à transformer. Leurs recherches et essais, financés par des fonds privés, ont débuté sur un véhicule Honda, passant des heures à rechercher les pièces, des tutoriels etc. Leurs heures de recherches leur ont donné l’idée de rendre l’accès à cette technologie plus facile, ils ont alors décidé de lancer une entreprise qui fabriqueraient tous les composant d’un kit de conversion… Le client pourrait alors acheter tout le nécessaire en un seul et même endroit. Le plus simple était de créer une batterie qui permettrait à tout le monde de convertir son véhicule.

Ampere EV c’est quoi ?

Alors qu’ils avaient l’idée première de fabriquer des composants pour créer une batterie, ils ont pensé que, finalement, fabriquer une batterie entière était peut-être plus judicieux. Ils ont alors lancé Ampere EV, et les commandes d’une boîte de jonction autrement appelée kit de conversion. Après avoir fait plusieurs salons de présentation, ils ont compris qu’il y avait une forte demande concernant la conversion… Et notamment chez les personnes roulant déjà à l’électrique mais voulant convertir leur second véhicule.

Le kit de conversion en détail

Le kit de conversion électrique plug-and-play d’Ampere EV se composera des batteries, des moteurs et d’autres éléments nécessaires. Les composants du kit peuvent être montés dans n’importe quel véhicule standard. La batterie de divise en trois modules qui peuvent donc être placés à différents endroits : avant, arrière, intérieur du véhicule. Le kit de conversion Ampere EV dispose d’un système de refroidissement et d’interfaces de tablette conviviales qui font partie de chaque kit. Chaque kit prend également en compte les connexions sans contact pour éviter que les personnes ne touchent une tension potentiellement dangereuse. Les batteries non branchées et allumées par un contrôleur ne produiront aucune tension.

Les détails techniques

Leur système baptisée Atom Drive est une transmission de véhicule électrique entièrement intégrée. Il peut être configuré avec une batterie de 42 kWh ou 84 kWh, des options de moteur entre 150 kW et 250 kW et des options d’emballage de moteur en ligne ou à boîte-pont. Le système Atom Drive offre également une suite complète de fonctionnalités de véhicule telles qu’un écran tactile de 10,1 pouces, une charge rapide CC, un chauffage de cabine, un compresseur de climatisation de cabine et un chauffage de batterie. Nous n’avons, en revanche aucune idée du prix, ni de la possibilité d’une livraison en France. Pour plus de renseignements rendez-vous sur le site Ampere EV !