Voitures autonomes : Amazon rachète la startup Zoox

Après Google ou encore Tencent, un autre géant du Net vient à son tour de se lancer pleinement dans la course aux voitures sans chauffeur. Amazon vient en effet d’annoncer le rachat de Zoox, une startup spécialisée dans la technologie de conduite autonome.

Un rachat à un milliard de dollars ! Cela fait des semaines que les médias ont annoncé les projets d’acquisition de Zoox par Amazon, avant que ce dernier ne finisse par confirmer officiellement la nouvelle.

Selon les informations rapportées par le Financial Times, le géant du commerce en ligne n’a pas lésiné sur les moyens pour racheter la start-up : il aurait en effet déboursé la coquette somme de 1,2 milliard de dollars pour mettre la main sur Zoox et sa technologie déjà bien avancée.

Il s’agit d’un des plus importants rachats réalisés par Amazon après Whole Foods (13,7 milliards de dollars) ou encore la marque de chaussures Zappos (1,2 milliard de dollars).

Un investissement qui promet

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon prouve son intérêt pour la technologie de voitures autonomes. L’acquisition de Zoox marque cependant un tournant décisif pour la multinationale américaine, car elle marque sa volonté de se faire un nom dans le secteur.

Fondé en 2014, Zoox se spécialise dans le développement de conduite autonome, à la fois sur le plan logiciel et matériel. La startup se démarque de la concurrence en adoptant une approche complètement différente : au lieu d’essayer d’adapter une technologie sur des voitures déjà existantes, ses ingénieurs axent plutôt leur travail sur le développement de véhicules qui sont dès le début pensés pour la technologie de conduite sans chauffeur.

Amazon est en tout cas très satisfait de son investissement, car ses dirigeants sont fermement convaincus du fort potentiel de la jeune start-up (qui compte déjà un modèle à son actif). En effet comme l’explique le PDG, Jeff Wilke : « Zoox s’efforce d’imaginer, d’inventer et de concevoir une expérience de conduite autonome de classe mondiale […] Comme Amazon, Zoox est passionné par l’innovation et par ses clients, et nous sommes ravis d’aider la talentueuse équipe Zoox à concrétiser sa vision dans les années à venir. »

Amazon aurait de grands projets pour Zoox

Tout comme avec Waymo (la branche spéciale voitures autonomes de Google), Amazon a décidé de faire de Zoox une filiale indépendante, en laissant notamment son PDG actuel, Aicha Evans, aux commandes. Le but est d’encourager la startup à poursuivre son objectif d’origine : celui de produire et lancer une flotte de taxis électriques ET autonomes qu’il est possible de réserver et faire venir à soi via une application spéciale sur Smartphone.

Tout porte également à croire que ce rachat a pour but de développer une technologie spécialement dédiée au réseau de livraison d’Amazon : telle qu’une flotte de camions sans chauffeurs qui seraient capables de livrer des colis 7 jours / 24.

Amazon n’a pas encore fait de déclarations officielles sur ses projets concernant Zoox, mais cela pourrait ne plus tarder, étant donné ses ambitions.

