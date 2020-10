Voltaire : un vélo électrique « Made In France » sobre et élégant !

Rouler le nez au vent sur le Boulevard Voltaire de Paris ou d’ailleurs, ce sera bientôt possible… au guidon d’un Voltaire ! Le nom de ce nouveau vélo électrique résonne très français et c’est bien normal puisqu’il est fabriqué, pensé et bientôt livré en France ! 18 mois pour développer ce vélo électrique élégant et sobre !

Résolument conçu pour la ville, le Voltaire peut parcourir entre 50 et 80 km ! On pourrait qualifier le Voltaire de vélo au look ancien avec des technologies très actuelles. Les délais de livraison sont actuellement de quatre mois. Il risque de séduire les nostalgiques de la bicyclette !

Concrètement le Voltaire est monté sur un cadre en aluminium à enjambement bas. Il convient pour les personnes de toutes tailles (1.55m à 1.85m). Côté moteur, il dispose de trois niveaux d’assistance pour un moteur de 220 W et 35 Nm de couple.

Côté batterie, celle-ci est amovible, cachée sous la selle pour un minimum d’encombrement et un côté esthétique parfait. La selle bascule pour libérer la batterie qui fait 360 Wh et se recharge sur secteur en 3h30 environ. L’autonomie du Voltaire se situe entre 50 et 80 kilomètres en fonction de votre conduite.

Côté poids, il est un peu lourd puisqu’il affiche 19.8 kg. Mieux vaudra donc ne pas tomber en panne de batterie car les côtes pourraient laisser des traces sur votre bonne humeur matinale… Ou alors vous aurez des mollets en béton armé !

Crédit photo : Voltaire

Pour pouvoir contrôler les données de la batterie, le temps restant, il se dit d’un écran de contrôle intégré directement à la potence. L’écran permet également de gérer le système antivol, l’alarme et intègre la géolocalisation. En option, le Voltaire pourra communiquer avec votre smartphone.

Combien ça coûte ?

Enfin, côté prix, il faudra compter 2390€ pour rouler au guidon du Voltaire. Un coût important mais ce vélo se fabrique en Sarthe, Seine-et-Marne, Nord et Eure et Loire, du pur Made In France. Il est disponible en bleu, vert ou noir et se veut résolument unisexe ! N’oubliez pas, que l’Etat aide financièrement les nouveaux acquéreurs de vélos électriques et c’est parfois très intéressant !