Bon Plan : une offre exceptionnelle pour le climatiseur Klarstein Iceblock (4 en 1), pour rester au frais cet été !

La chaleur sévit en France depuis quelques jours et nous ne sommes qu’au début d’un été qui s’annonce très chaud ! Comme nous avons pu le constater avec les pellets de bois cet hiver, les Français ont beaucoup de mal à anticiper leurs achats. Et l’été, la plupart cherche évidemment à acquérir un ventilateur ou un climatiseur, histoire de se rafraîchir le corps et l’esprit. La marque Klarstein a décidé de vous aider à vous rafraîchir sans exploser votre budget avec le climatiseur puissant Iceblock actuellement au prix de 489,99 €* au lieu de 534,98 € sur Amazon. Mais ce n’est pas tout, jusqu’au 31 juillet 2023 inclus, vous pouvez bénéficier de 122,50 € (25 %) de réduction supplémentaire, en cochant la case avant la mise au panier. En finalité, le climatiseur se retrouve au prix de 367,49 €. Une bonne affaire à ne pas manquer. Présentation.

Les points forts du climatiseur Klarstein Iceblock

Le climatiseur Klarstein Iceblock est un choix idéal pour vous garder au frais pendant les chaudes journées d’été. Avec une puissance de refroidissement de 12 000 BTU, il est capable de fournir un environnement confortable dans des pièces de taille moyenne à grande. L’une des caractéristiques spéciales de ce climatiseur est sa facilité d’installation, ce qui le rend commode pour une utilisation immédiate. Les dimensions compactes du produit, mesurant 48 cm de profondeur, 89 cm de largeur et 38 cm de hauteur, permettent de l’intégrer facilement dans différents espaces.

Arborant une couleur blanche élégante, il s’adapte à la plupart des décors intérieurs. Fonctionnant avec une tension de 220 V et alimenté électriquement, il offre une performance fiable. Le modèle Iceblock de Klarstein est assorti d’une garantie de deux ans. De plus, il offre une efficacité du flux d’air remarquable, avec une circulation de 7 000 pieds cubes par minute par watt, assurant une distribution uniforme de l’air frais dans la pièce.

Que faut-il savoir de plus ?

Le climatiseur portable Klarstein Iceblock dispose d’un système de refroidissement 4 en 1 : refroidissement, mode nuit, déshumidification et ventilation. Avec sa forte puissance de refroidissement (12 000 BTU / 3,5 kW), il peut refroidir de grandes pièces sans vous « casser les oreilles » puisqu’il ne dépasse pas 56 dB en fonctionnement. Pour éviter que l’air chaud ne s’infiltre, il dispose d’un tuyau qui l’évacue vers l’extérieur. De plus, il est livré avec un kit d’étanchéité qui s’installe sur une fenêtre coulissante ou basculante pour rejeter l’air chaud à l’extérieur.

Pratique, il intègre une application qui vous permet de contrôler ses fonctionnalités depuis votre Smartphone, mais il est également livré avec une télécommande LCD. Côté liquide de refroidissement, il utilise du R290, un gaz respectueux de l’environnement. Le climatiseur est disponible sur Amazon (489,99 €), Darty (764,99 €), Cdiscount (579,99 €) et Boulanger (579,99 €).

Toutes les caractéristiques techniques

‎Marque : Klarstein

Référence ‎Iceblock Prosmart

Dimensions du produit (L × l × h) : ‎89 × 48 × 38 cm

Poids : 33,5 g

Efficacité énergétique ‎ : A

Efficacité énergétique (10 niveaux) : ‎A+++ to D

Particularités : ‎facile à installer

Couleur : ‎blanc

Tension : ‎220 V

Watt : ‎1 345 W

Matériau : ‎plastique

Contenu du colis livré : ‎climatiseur, télécommande avec piles, kit de joint de fenêtre pour fenêtre coulissante, kit de joint de fenêtre pour fenêtre basculante, tuyau d’évacuation et mode d’emploi fourni.

*Les prix ont été relevés le 12 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

