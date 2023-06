Ce récupérateur d’eau de pluie de 300 L est à moins de 45 € sur ces célèbres boutiques de bricolage

Les rayons du soleil commencent à nous réchauffer sérieusement, voire à nous faire transpirer à grosses gouttes ! Votre potager s’assèche et demande toujours plus d’arrosages, ce qui entraînera des conséquences sur votre facture d’électricité ! La solution serait peut-être d’installer un récupérateur d’eau de pluie, tant qu’il est encore temps. Ces petits accessoires de jardin, qui étaient plutôt boudés par les consommateurs, deviennent aujourd’hui un trésor à posséder. L’eau est une ressource précieuse qui se raréfie, et les personnes ont désormais conscience qu’elle peut manquer. Le récupérateur d’eau de pluie Garantia 300 l, actuellement au prix de 43,90 € chez Castorama et chez Leroy Merlin, pourrait vous rendre de fiers services, quand votre département se trouvera en alerte sécheresse. Découverte.

Les points essentiels à connaître sur le récupérateur d’eau de pluie Garantia 300 l

Le récupérateur d’eau de pluie vert de 300 l de la marque Garantia est parfaitement adapté aux jardins de moins de 100 m². Fabriqué en polyéthylène traité contre les UV, ce produit garantit une durabilité exceptionnelle. Il est livré avec son couvercle et son robinet. Ce qui facilite la réutilisation de l’eau de pluie collectée. Ce récupérateur d’eau de pluie bénéficie d’une garantie d’un an, offrant ainsi une tranquillité d’esprit aux utilisateurs. Avec une grande capacité de stockage de 300 l, ce récupérateur d’eau est idéal pour collecter une quantité importante d’eau de pluie. Il est équipé d’un châssis métallique interne qui assure un meilleur soutien structurel.

Ses dimensions de L. 66 × P. 80 × H. 92 cm permettent de l’installer facilement dans divers espaces. Sa couleur verte s’intègre harmonieusement dans le jardin. Il est résistant au gel et aux rayons ultraviolets (UV), ce qui garantit sa durabilité même dans de conditions climatiques difficiles. L’article est livré avec un couvercle et un robinet, facilitant son utilisation pratique. Avec le récupérateur d’eau de pluie Garantia de 300 l, vous pouvez collecter et utiliser efficacement l’eau de pluie pour l’arrosage de votre jardin. Cette alternative réduit ainsi votre consommation d’eau potable et contribue à la préservation de l’environnement. Ce récupérateur d’eau de pluie Garantia 300 l est à seulement 43,90 € chez Castorama et chez Leroy Merlin

Les caractéristiques techniques

Type d’article : récupérateur d’eau de pluie

Marque : Garantia

Nom/numéro de modèle : 501206

Matière : polypropylène (PP)

Couleur : vert

Contenance : 300 l

Forme du produit : carré

Largeur : 66 cm

Hauteur : 920 cm

Protection contre le gel : oui

Résistance au gel : oui

Résiste aux ultraviolets : oui

Inclus : couvercle, robinet

Garantie fabricant : 2 ans

Type d’assemblage : assemblage non requis

Poids net : 8,35 kg

Référence produit chez Castorama : 4023122115052

Quels sont les avantages d’installer un récupérateur d’eau de pluie ?

Pour faire face aux sécheresses qui s’annoncent, il peut être judicieux d’installer dès maintenant un récupérateur d’eau de pluie. Avec cette eau gratuite tombée du ciel, vous aurez tout le loisir d’arroser votre potager et vos plantes vertes, ainsi que de laver vos sols intérieurs et extérieurs. Vous aurez aussi la possibilité d’utiliser l’eau de pluie pour alimenter vos toilettes ou remplir votre piscine. Dans le premier cas, vous devrez déclarer que vos eaux usées sont rejetées dans le réseau, une taxe vous sera alors demandée. Dans le cas du remplissage de votre piscine, il faudra que l’eau de pluie soit préalablement filtrée. Si vous souhaitez acheter un récupérateur d’eau de pluie, il existe des aides à l’achat dans certains départements. Retrouvez toutes les aides à l’achat de récupérateur d’eau de pluie dans notre article dédié.

