Dokio : ce panneau solaire de 160 W (pliable) est à prix cassé sur ce marketplace !

L’année dernière, le solaire et l’éolien auraient représenté plus de 22 % du mix énergétique européen. Ce chiffre témoigne de l’essor du renouvelable sur le continent. Entre ces deux types d’énergie, le solaire est probablement plus courant sur le marché résidentiel. Le photovoltaïque est aussi bien accessible que pratique. Par ailleurs, les fabricants ne cessent de proposer des formats adaptés aux besoins des particuliers. Si les modules photovoltaïques sont souvent déposés sur les toitures, dans la cour ou sur le balcon, les marques conçoivent également des versions portables. Ce modèle de la marque Dokio que nous vous présenterons imite même la forme d’une mallette afin de mettre en avant son aspect mobile.

Un panneau solaire robuste et portable

Le panneau solaire Dokio 160 W est composé de deux modules photovoltaïques et convient pour les batteries solaires. Se voulant robuste, il est conçu pour résister aux intempéries en étant capable de supporter des charges de neige de 5 400 Pa et de vent de 2400 Pa. Par ailleurs, même durant les périodes hivernales, le fabricant assure une production allant jusqu’à 80 % de puissance, les cellules photovoltaïques étant monocristallines. Ce modèle de panneau se démarque par son aspect pliable, ce qui facilite son transport. De plus, il est muni d’un poignet de transport, favorisant davantage son côté pratique. Pour l’utiliser, il suffit de le déplier, de positionner son support et de l’orienter face au soleil.

Pratiques pour vos gadgets électroniques

Ce panneau solaire Dokio fonctionne hors réseau. Il convient ainsi dans le cadre d’activités en plein air comme le camping, les voyages en bateau, etc. De plus, comme il se relie avec une batterie, vous pourrez utiliser l’électricité stockée à tout moment. Autrement dit, le panneau vous promet un minimum d’autonomie lors de vos sorties. Le matériel est livré avec un contrôleur de charge. Cet équipement permet de réguler et de sécuriser la charge et la décharge de la batterie. Le contrôleur est lui-même équipé de deux sorties USB sur lesquelles vous pouvez recharger directement vos appareils (Smartphone, tablette, etc.). Précisons tout de même qu’avec 160 W de puissance, vous n’aurez pas de quoi apporter un haut niveau de confort de vie si vous campez, par exemple. Une telle capacité est juste suffisante pour recharger les petits équipements électroniques et alimenter un éclairage LED.

Comment bien choisir un panneau solaire portable ?

Le choix d’un panneau solaire portable prend en compte plusieurs critères. Parmi les plus importants, il y a la marque. Pour sa part, Dokio est une enseigne plus ou moins réputée dans la filière photovoltaïque, car elle existe depuis plus de 15 ans. Vous devez aussi évaluer la puissance du produit afin de savoir si la capacité convient ou non à vos besoins. Prenez également compte de l’existence ou non d’un contrôleur de charge. Cet équipement est incontournable lorsque vous utilisez une batterie solaire, autant investir dans un panneau fourni avec cet appareil. Vous devez aussi vous soucier du nombre de ports USB sachant que le minimum acceptable est deux si l’on souhaite gagner en praticité. Le panneau solaire Dokio est actuellement proposé à 179,77 € au lieu de 219,77 € soit 18 % de réduction (40 €).