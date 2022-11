Dreame affiche des prix insensés sur ses aspirateurs pour le Black Friday !

La semaine du Black Friday est toujours une semaine pour faire de bonnes affaires ! La marque Dreame ne déroge pas à la règle en cassant les prix sur quatre de ses modèles phares et il y en a pour tous les goûts ! Aspirateur laveur sans fil, robot laveur ou robot aspirateur, chacun y trouvera son bonheur. C’est le moment ou jamais pour économiser et trouver votre allié idéal pour la corvée du ménage. Avec eux, nettoyer les sols deviendrait presque un plaisir. Plein feu sur les modèles D10 Plus, H12, L10S Pro et L10S Ultra. C’est parti !

Le robot Aspirateur Laveur Dreame D10 Plus

Ce robot aspirateur laveur se dote de la navigation LiDAR haute performance qui lui permet de scanner un rayon de 8 mètres autour de lui. Grâce à cette technologie, il bénéficie d’une cartographie dynamique et rend ses itinéraires intelligents. Il s’équipe d’un grand sac à poussière sous vide, qui peut accueillir jusqu’à 45 jours de poussière sans le vider avec un sac sous vide de 2 500 ml. Le vidage du bac dépendra évidemment de la poussière qui se trouve dans votre maison !

Le Dreame D10 Plus se dote de la technologie Dualboost qui collecte la poussière par soufflage puis par aspiration grâce à deux voies de circulation d’air. Et, rien ne lui fait peur, car grâce à sa forte aspiration de 4 000 Pa ! Il pourra aspirer pendant 150 minutes grâce à sa batterie performante de 5 200mAh. Si l’aspirateur rencontre un tapis, il choisira de lui-même l’aspiration la plus efficace pour un nettoyage en profondeur (cheveux, poils d’animaux) et ajustera la pression d’aspiration. Enfin, il nettoie aussi « sur commande » puisqu’il est compatible avec Alexa Mi Home et Google Home. Un produit testé et approuvé par la rédaction. Achetez le Dreame D10 Plus sur Amazon au prix de 349 €

Le Dreame H12 Aspirateur Balai Nettoyeur Intelligent Sec et Humide sans Fil

Selon le constructeur, il est l’expert du nettoyage des zones difficiles telles que les plinthes, les coins de meuble ou les dessous de table. Grâce à sa brosse rotative, il peut aller partout où les autres ne peuvent pas accéder. Son aspiration puissante et son nettoyage efficace se combinent pour laisser un sol propre et net sans effort ! Le Dreame H12 est personnalisable avec un mode d’aspiration pour les liquides et un mode automatique pour le nettoyage élémentaire.

Grâce à un système de circulation d’eau en temps réel, il permet de nettoyer par aspiration puis, nettoyage humide, dans le même mouvement. Puisqu’il se dote de la fonction auto-nettoyage de la brosse, vous êtes assurée de conserver une brosse toujours propre en lançant simplement le nettoyage automatique de la brosse. Et il est intelligent puisqu’il va automatiquement identifier le niveau de saleté et vous l’indiquer sur l’écran LED. Bien sûr, il réagira en fonction de la saleté du sol, et ajustera son niveau de puissance pour garder votre sol propre. Enfin, grâce à un réservoir d’eau propre de 900 ml et de 500 ml pour les eaux usées, vous n’aurez pas besoin de le remplir ou de le vider très souvent. Achetez le Dreame H12 sur Amazon au prix de 349 €

Le Dreame L10s Pro Robot Aspirateur Laveur 2 en 1

Ce troisième modèle de la marque Dreame propose une combinaison des différentes technologies de nettoyages existantes. C’est simple, il s’occupe de tout. Il aspire, nettoie et lave vos sols. Il retourne également sur sa station, se vide de la poussière et retourne au travail s’il le faut ! Grâce à une navigation avancée et à une caméra basée sur l’Intelligence Artificielle, le Dream L10s se dirige seul, contournant les obstacles et évitant les escaliers ! Évidemment, vous pouvez le programmer pendant votre absence afin de rentrer du travail dans une maison propre ! L’aspiration et le lavage puissants de ce robot dernière génération lui permettent d’aspirer profondément les tapis et d’éliminer cheveux, poils d’animaux et bactéries incrustés dans les tissus. Pour les tâches tenaces sur sols durs, il se dote de deux chiffons de récurage qui tournent à très grande vitesse.

Avec une puissance d’aspiration de 5 300 Pa et ses deux brosses rotatives, rien ne lui résiste. La brosse va, en effet, soulever les saletés, comme les poils d’animaux incrustés, puis les aspirer. La puissance d’aspiration se règle automatiquement dès qu’il rencontre une tâche tenace, un tapis ou une moquette et il dispose de trois niveaux d’eau pour laver différents sols (carrelage, parquet, tapis, etc.). Pour la navigation, il s’aide donc de l’Intelligence Artificielle et peut donc cartographier chaque pièce de la maison et refaire ainsi le même chemin à chaque fois. Grâce à l’application dédiée, DreameHome, vous pouvez aussi déclencher l’aspirateur, lui demander de faire une pièce plutôt qu’un autre, etc. Enfin, donnez-lui l’ordre de se mettre au travail par la voix puisqu’il est compatible avec Alexa, Siri et Google Assistant. Achetez le Dreame L10s Pro sur Amazon au prix de 459 €

Le Robot Aspirateur Laveur Dreame L10s ultra

Le dernier de la marque est aussi le plus performant. Le Dreame L10s Ultra est à la pointe de la technologie. Il intègre le vidage automatique de la poussière, le nettoyage, le séchage automatique des serpillères, la navigation avancée, la détection d’obstacles, la caméra basée sur l’IA, l’allié indispensable à tous ceux qui ne veulent plus s’occuper du ménage et/ou qui possède une grande maison, des animaux, etc. Le vidage de la poussière se fera automatique avec le L10s Ultra et de manière totalement silencieuse dans un grand sac à poussière de 3 litres, vous devriez être tranquilles pendant 60 jours environ sans changer le sac.

Côté technique, il se dote d’une batterie de 5 200 mAh, d’une grande puissance d’aspiration de 5 300 Pa et de brosses rotatives doubles avec une pression de 180 tr/min. Pour le lavage, le réservoir d’eau de 2.5 litres lui permet de laver tous vos sols durs sur 200 m² approximativement. Le L10s Ultra utilise une caméra RVB et une lumière texturée 3D pour scanner et personnaliser les stratégies de nettoyage. Ainsi, il génère automatiquement des trajectoires en fonction du type d’obstacle, de sol et de pièce. Il est cependant possible de personnaliser le nettoyage, de le déclencher à distance, de le mettre en pause et même de contrôler votre nettoyage par vidéo grâce à l’application Dreamehome. Enfin, lui aussi peut être commandé vocalement via Alexa, Siri ou Google Assistant. Achetez le Dreame L10s ultra sur Boulanger au prix de 999 €

