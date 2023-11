Vous possédez un poêle à bois ou un insert et vous avez fait le tour de notre annuaire des vendeurs de bois de chauffage, sans succès ! Cette année, les pellets de bois semblent plus disponibles dans les magasins. De plus, ils bénéficient parfois de prix intéressants avec des offres promotionnelles ponctuelles. Mais comment convertir votre poêle à bois en poêle à pellets sans changer d’appareil de chauffage ? Le saviez-vous qu’il existait des paniers brûleurs de pellets qui, justement, ont le pouvoir de remplir cette fonction ? Découvrez, par exemple, le panier brûleur à pellets Imex El Zorro, disponibles en plusieurs dimensions pour s’adapter à votre âtre. Actuellement en promotion au prix de 52,52 €* au lieu de 59,69 € (- 12 %), c’est le moment de tester les pellets dans votre poêle à bois. Découverte.

Présentation du panier brûleur Imex El Zorro

Imex El Zorro, une entreprise établie au cœur de Don Benito, dans la région de Las Vegas, Altas del Guadiana, jouit d’une expertise de plus de 50 ans dans la conception artisanale de produits en fer et en acier. Parmi les articles qu’elle propose, on trouve le panier/brûleur de pellets Imex El Zorro, conçu pour une utilisation de pellets dans un poêle à bois ou un insert. Il se distingue par son design pratique, sa structure solide et stable, ainsi que sa fabrication en métal, garantissant une utilisation fiable et efficace. Les dimensions du produit sont de 49 cm en longueur, de 25 cm en largeur et de 10 cm en hauteur, avec un poids de 5 kg. Pour l’utiliser, il suffit de le poser dans le foyer, puis de le remplir de pellets de bois.

Mais au fait, c’est quoi exactement un panier brûleur de pellets ?

Le panier brûleur à pellets de bois pour les poêles à bois est une innovation qui propose une alternative efficace et écologique pour le chauffage au bois. Ce dispositif permet de convertir un poêle à bois traditionnel en un système de chauffage plus propre et plus pratique. Le panier brûleur à pellets est conçu pour faciliter le chargement des pellets dans le poêle, offrant ainsi une meilleure gestion de la combustion. Il réduit également les émissions de particules fines et améliore l’efficacité énergétique du système. Ce qui en fait une solution intéressante pour ceux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone tout en profitant de la chaleur naturelle du bois.

Pourquoi est-ce une invention intéressante pour les personnes âgées ?

Lorsque l’on se chauffe au bois, il faut évidemment faire rentrer du bois, puis le fendre et aussi le ranger… Lorsqu’il faut remplir le poêle, c’est le transport et le poids du bois qui peuvent s’avérer une corvée difficile quand nos forces s’amenuisent. Le panier à pellets permet donc aux personnes âgées, physiquement diminuées ou handicapées, de se passer de la totalité des corvées liées au bois de chauffage. Le panier brûleur est par ailleurs une solution pratique pour ceux dont le poêle à bois ou l’insert se trouve à l’étage. Il est bien plus aisé de transporter un sac de 15 kg (ou moins) de pellets, que des bûches de 33 ou 50 cm ! Le panier IMEX El Zorro est actuellement en promotion sur Amazon au prix de 52,52 €* au lieu de 59,69 € (- 12 %). Que pensez-vous de ce bon plan ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

